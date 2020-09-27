Сериал по «Расёмону» Акиры Куросавы выпустит HBO Max

HBO Max дала зелёный свет разработке сериала по «Расёмону
» Акиры Куросавы
, уверяет Deadline
.
О многосерийной версии классической ленты впервые заговорили
в 2018-м. Тогда права принадлежали Amblin TV, но даже после перехода проекта к HBO Max компания Стивена Спилберга
продолжает числиться одним из разработчиков шоу.
Сценарий напишут Билли Рэй
и Вирджил Уильямс
. Зрителям не стоит ждать адаптацию, но построение сюжета будет таким же, как в оригинале.
Вышедший на экраны в 1950 году «Расёмон» снят по рассказу Рюноскэ Акутагавы
«В чаще
». В нём впервые в истории кино одно и то же событие было показано с точки зрения разных персонажей. Картина была отмечена «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля и премией «Оскар» за выдающийся фильм на иностранном языке. До сих пор фильм постоянно фигурирует в различных списках культовых фильмов
, повлиявших на становление кинематографа.
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