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Сериал по «Расёмону» Акиры Куросавы выпустит HBO Max

27 сентября
2020 год

Новости кино >>
27 сентября 2020
HBO Max дала зелёный свет разработке сериала по «Расёмону» Акиры Куросавы, уверяет Deadline.

О многосерийной версии классической ленты впервые заговорили в 2018-м. Тогда права принадлежали Amblin TV, но даже после перехода проекта к HBO Max компания Стивена Спилберга продолжает числиться одним из разработчиков шоу.

Сериал по «Расёмону» Акиры Куросавы выпустит HBO Max

Сценарий напишут Билли Рэй и Вирджил Уильямс. Зрителям не стоит ждать адаптацию, но построение сюжета будет таким же, как в оригинале.

Вышедший на экраны в 1950 году «Расёмон» снят по рассказу Рюноскэ Акутагавы «В чаще». В нём впервые в истории кино одно и то же событие было показано с точки зрения разных персонажей. Картина была отмечена «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля и премией «Оскар» за выдающийся фильм на иностранном языке. До сих пор фильм постоянно фигурирует в различных списках культовых фильмов, повлиявших на становление кинематографа.
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Сериал по «Расёмону» Акиры Куросавы выпустит HBO Max фотографии
Сериал по «Расёмону» Акиры Куросавы выпустит HBO Max фотографии
Сериал по «Расёмону» Акиры Куросавы выпустит HBO Max фотографии
Сериал по «Расёмону» Акиры Куросавы выпустит HBO Max фотографии
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