Грузинский фильм «Начало» одержал победу на фестивале в Сан-Себастьяне

Грузинская картина «Начало
», рассказывающая о секте «Свидетели Иеговы», стала триумфатором 68-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне
, прошедшего с 18 по 26 сентября. Имена лауреатов опубликованы на официальном сайте
смотра.
Жюри под руководством режиссёра Луки Гуаданьино
вручило ленте Деи Кулумбегашвили
гран-при «Золотую раковину» и призы за режиссуру, женскую роль (Ия Сухиташвили
) и сценарий.
Мадса Миккельсена
, Томаса Бо Ларсена
, Магнуса Миллана
и Ларса Ранте
отметили наградой за лучшую мужскую роль в трагикомедии «Ещё по одной
». Приз зрительских симпатий достался «Отцу
» с Энтони Хопкинсом
. Картина японца Такумы Сато
«Плаксы есть?
» удостоена премии за операторскую работу.
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