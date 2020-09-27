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Грузинский фильм «Начало» одержал победу на фестивале в Сан-Себастьяне

27 сентября
2020 год

Новости кино >>
27 сентября 2020
Грузинская картина «Начало», рассказывающая о секте «Свидетели Иеговы», стала триумфатором 68-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, прошедшего с 18 по 26 сентября. Имена лауреатов опубликованы на официальном сайте смотра.

Грузинский фильм «Начало» одержал победу на фестивале в Сан-Себастьяне
фото: berria.eus

Жюри под руководством режиссёра Луки Гуаданьино вручило ленте Деи Кулумбегашвили гран-при «Золотую раковину» и призы за режиссуру, женскую роль (Ия Сухиташвили) и сценарий.

Мадса Миккельсена, Томаса Бо Ларсена, Магнуса Миллана и Ларса Ранте отметили наградой за лучшую мужскую роль в трагикомедии «Ещё по одной». Приз зрительских симпатий достался «Отцу» с Энтони Хопкинсом. Картина японца Такумы Сато «Плаксы есть?» удостоена премии за операторскую работу.
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