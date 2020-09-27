Грузинский фильм «Начало» одержал победу на фестивале в Сан-Себастьяне

ревью

«Человек из Подольска», «Доктор Лиза» и «Лёд 2» вошли в «Российские программы» 42-го ММКФ

Картину снимет сам режиссёр оригинальной ленты 1994 года.

Лайфстайл

«Я перестал стесняться того, что я русский»: Александр Балуев о причинах отказа от работы в Голливуде

А также о своём режиссёрском дебюте и о деле Михаила Ефремова