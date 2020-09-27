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«Чунгкингский экспресс» Вонга Кар Вая получит сиквел

27 сентября
2020 год

Новости кино >>
27 сентября 2020
Вонг Кар Вай получил разрешение от китайской государственной комиссии в Шанхае на съёмки продолжения «Чунгкингского экспресса», сообщает Variety.

«Чунгкингский экспресс» Вонга Кар Вая получит сиквел

Действие фильма под рабочим названием «Чунгкингский экспресс 2020» развернётся в 2036 году и сосредоточит своё внимание на молодой паре, отказавшейся от генетического партнёрства. Вместо этого они хотят сами решить свою судьбу.

Сюжет послужит дополнением к событиям оригинала, вышедшего в 1994-м, где шёл рассказ о двух полицейских и их отношениях с загадочными незнакомками.
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