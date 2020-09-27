«Человек из Подольска», «Доктор Лиза» и «Лёд 2» вошли в «Российские программы» 42-го ММКФ

Согласно пресс-службе 42-го Московского международного кинофестиваля, специальным событием станет юбилейная ретроспектива фильмов Сергея Бондарчука, открыть которую 2 октября соберутся актёры его фильмов. В рамках короткометражной программы пройдёт первый московский показ лауреата «Кинотавра 2020» — фильма Ланы Влади «Сера».
Секция пройдёт с 1 по 8 октября в Большом, Белом, Малом и конференц-зале Центрального дома кинематографистов. Художественным руководителем «Российских программ» является киновед Ирина Павлова.
обсуждение >>