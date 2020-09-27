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«Человек из Подольска», «Доктор Лиза» и «Лёд 2» вошли в «Российские программы» 42-го ММКФ

27 сентября
2020 год

Новости кино >>
27 сентября 2020
В «Российские программы» 42-го ММКФ вошли «Китобой» Филиппа Юрьева, «Человек из Подольска» Семёна Серзина, «Когда она приходит» Александра Цоя, «Лёд 2» Жоры Крыжовникова, «Марафон желаний» Дарьи Чаруши, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Кроличья лапа» Наны Джорджадзе и Grand cancan Михаила Косырева-Нестерова.

«Человек из Подольска», «Доктор Лиза» и «Лёд 2» вошли в «Российские программы» 42-го ММКФ
фото: кадр из фильма «Человек из Подольска»

Согласно пресс-службе 42-го Московского международного кинофестиваля, специальным событием станет юбилейная ретроспектива фильмов Сергея Бондарчука, открыть которую 2 октября соберутся актёры его фильмов. В рамках короткометражной программы пройдёт первый московский показ лауреата «Кинотавра 2020» — фильма Ланы Влади «Сера».

Секция пройдёт с 1 по 8 октября в Большом, Белом, Малом и конференц-зале Центрального дома кинематографистов. Художественным руководителем «Российских программ» является киновед Ирина Павлова.
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