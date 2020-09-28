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Айс Кьюб сыграет в фантастическом фильме Тимура Бекмамбетова

28 сентября
2020 год

Новости кино >>
28 сентября 2020
Айс Кьюб получил главную роль в безымянной фантастической ленте Universal в духе «Района № 9» Нила Бломкампа. Продюсерами будущей ленты выступят Тимур Бекмамбетов и Патрик Айелло, уточняет Deadline.

Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что в картине будут затронуты темы конфиденциальности и тотального наблюдения со стороны государства.


Студию Universal заинтересовала технология, придуманная Бекмамбетовым, благодаря которой актёры и команда смогут работать над фильмом не выходя из дома, а сама лента при малом бюджете сохранит масштаб большого голливудского кино.

За постановку возьмётся Рич Ли, сценарий напишет Кеннет Голд. Производство стартует в октябре.
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