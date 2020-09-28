Айс Кьюб сыграет в фантастическом фильме Тимура Бекмамбетова

Айс Кьюб
получил главную роль в безымянной фантастической ленте Universal в духе «Района № 9
» Нила Бломкампа
. Продюсерами будущей ленты выступят Тимур Бекмамбетов
и Патрик Айелло
, уточняет Deadline
.
Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что в картине будут затронуты темы конфиденциальности и тотального наблюдения со стороны государства.
Студию Universal заинтересовала технология, придуманная Бекмамбетовым, благодаря которой актёры и команда смогут работать над фильмом не выходя из дома, а сама лента при малом бюджете сохранит масштаб большого голливудского кино.
За постановку возьмётся Рич Ли
, сценарий напишет Кеннет Голд
. Производство стартует в октябре.
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