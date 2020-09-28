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«Полёт» Петра Тодоровского удостоен главного приза на фестивале Serial Killer

28 сентября
2020 год

Новости кино >>
28 сентября 2020
«Полёт» Петра Тодоровского получил главный приз международного фестиваля Serial Killer, проходившего в чешском городе Брно с 22 по 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба студии 1-2-3 Production, создавшей сериал.

«Полёт» Петра Тодоровского удостоен главного приза на фестивале Serial Killer
фото: пресс-служба студии 1-2-3 Production

Восьмисерийная остросюжетная драма с Никитой Ефремовым, Павлом Табаковым, Оксаной Акиньшиной, Юлией Хлыниной, Евгенией Добровольской, Михаилом Ефремовым, Светланой Камыниной и Екатериной Шумаковой повествует об обычной командировке сотрудников строительной компании, обернувшейся трагедией. Самолёт, на котором они должны были лететь, разбивается. Чудом выжившие начинают вести себя странно: спортсмен Дмитрий Юрьич беспробудно пьёт, робкий интеллигент Илюша уходит вразнос, а исключительно неприятный Жабенко начинает ходить на похороны погибших в катастрофе и наоборот оказывается добрым и сочувствующим человеком.

Миссия фестиваля Serial Killer заключается в открытии мировой аудитории потенциала сериалов из Центральной и Восточной Европы, которые за последние годы всё активнее заявляют о себе на западных рынках и становятся хитами таких площадок как Netflix, Amazon и HBO. В частности, «Гоголь», вошедший в основной конкурс самого первого смотра в Брно, впоследствии был приобретён Amazon Prime.
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«Полёт» Петра Тодоровского удостоен главного приза на фестивале Serial Killer фотографии
«Полёт» Петра Тодоровского удостоен главного приза на фестивале Serial Killer фотографии
«Полёт» Петра Тодоровского удостоен главного приза на фестивале Serial Killer фотографии
«Полёт» Петра Тодоровского удостоен главного приза на фестивале Serial Killer фотографии
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