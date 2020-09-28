«Полёт» Петра Тодоровского удостоен главного приза на фестивале Serial Killer

«Полёт» Петра Тодоровского получил главный приз международного фестиваля Serial Killer, проходившего в чешском городе Брно с 22 по 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба студии 1-2-3 Production, создавшей сериал.
Миссия фестиваля Serial Killer заключается в открытии мировой аудитории потенциала сериалов из Центральной и Восточной Европы, которые за последние годы всё активнее заявляют о себе на западных рынках и становятся хитами таких площадок как Netflix, Amazon и HBO. В частности, «Гоголь», вошедший в основной конкурс самого первого смотра в Брно, впоследствии был приобретён Amazon Prime.
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