М. Найт Шьямалан снимает картину с Гаэлем Гарсией Берналем и Томасин Маккензи

М. Найт Шьямалан
приступил к съёмкам картины «Старое
» (Old). Об этом рассказал сам режиссёр у себя в Twitter
.
«Как будто чудо: стою, снимаю первый кадр своего нового фильма. Он будет называться "Старое"», —
говорится в сообщении Шьямалана.
Согласно Collider
, зрителей ожидает адаптация французского графического романа «Замок из песка
» Пьера Оскара Леви
и художника Фредерика Петерса
о сверхъестественном, спровоцированном найденным на пляже мёртвым телом женщины. Сюжет вдохновлён сериалами «Сумеречная зона
» и «Остаться в живых
».
В фильме, чей релиз следует ожидать в июле 2021 года, сыграют Гаэль Гарсия Берналь
, Элайза Сканлен
, Томасин Маккензи
, Алекс Вулф
, Вики Крипс
, Руфус Сьюэлл
, Эбби Ли
, Эмбет Дэвидц
, Никки Амука-Бёрд
, Кен Леунг
, Иман Эллиотт
и Аарон Пьер
.
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