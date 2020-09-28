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М. Найт Шьямалан снимает картину с Гаэлем Гарсией Берналем и Томасин Маккензи

28 сентября
2020 год

Новости кино >>
28 сентября 2020
М. Найт Шьямалан приступил к съёмкам картины «Старое» (Old). Об этом рассказал сам режиссёр у себя в Twitter.

«Как будто чудо: стою, снимаю первый кадр своего нового фильма. Он будет называться "Старое"», — говорится в сообщении Шьямалана.

М. Найт Шьямалан снимает картину с Гаэлем Гарсией Берналем и Томасин Маккензи

Согласно Collider, зрителей ожидает адаптация французского графического романа «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и художника Фредерика Петерса о сверхъестественном, спровоцированном найденным на пляже мёртвым телом женщины. Сюжет вдохновлён сериалами «Сумеречная зона» и «Остаться в живых».

В фильме, чей релиз следует ожидать в июле 2021 года, сыграют Гаэль Гарсия Берналь, Элайза Сканлен, Томасин Маккензи, Алекс Вулф, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Эбби Ли, Эмбет Дэвидц, Никки Амука-Бёрд, Кен Леунг, Иман Эллиотт и Аарон Пьер.
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