Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Крис Хемсворт и Майлз Теллер согласились на медицинские эксперименты Джозефа Косински

28 сентября
2020 год

Новости кино >>
28 сентября 2020
Крис Хемсворт, Майлз Теллер и Джёрни Смоллетт сыграют в фантастическом триллере Джозефа Косински «Паучья голова» (Spiderhead), уверяет Deadline.

Крис Хемсворт и Майлз Теллер согласились на медицинские эксперименты Джозефа Косински
фото: headtopics.com

Ретт Риз и Пол Верник напишут сценарий на основе короткого одноимённого рассказа Джорджа Сондерса. Это будет история о заключённых, которые в недалёком будущем получают возможность сократить срок, если станут волонтёрами в испытаниях новых медицинских препаратов. Двум из подопытных ввели наркотик, сильно влияющий на эмоциональное состояние, и они вынуждены бороться со своим прошлым в учреждении, управляемом блестящим провидцем.

Продюсерская команда фильма состоит из Косински, Хемсворта, Риза, Верника, Эрика Ньюмана, Женевы Вассерман, Томми Харпера и Джереми Стеклера.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Крис Хемсворт внедрится в банду стриптизёров
Майлз Теллер станет сыном Гуся в сиквеле «Лучшего стрелка»
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Пол ВерникДжозеф КосинскиРетт РизДжерни СмоллеттМайлз ТеллерКрис Хемсворт

анонс

Скорбим

Никита Логинов
27 сентября ушёл из жизни актёр Никита Логинов.
Владимир Носачев
26 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Носачев.
Евгений Сулла
25 сентября ушёл из жизни режиссёр Евгений Сулла.
Вячеслав Войнаровский
24 сентября ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский.

День рождения >>

Александр Голобородько
Наталья Данилова (II)
Денис Жариков
Владимир Зайцев
Алексей Ильин
Яна Крайнова
Ольга Мелихова
Игорь Тарадайкин
Владимир Турчинский
Брижит Бардо
Хилари Дафф
Сильвия Кристель
Марчелло Мастроянни
Кирстен Праут
Мира Сорвино
Наоми Уоттс
все родившиеся 28 сентября >>

Афиша кино >>

За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Гостиница Окко
драма, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2018
Семейка Бигфутов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2020
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Без жалости
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Ловец снов
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Малышка с характером
боевик, триллер
США, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Русский рейд
Россия, 2020
Хандра
комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен