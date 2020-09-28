Крис Хемсворт и Майлз Теллер согласились на медицинские эксперименты Джозефа Косински

Крис Хемсворт
, Майлз Теллер
и Джёрни Смоллетт
сыграют в фантастическом триллере Джозефа Косински
«Паучья голова
» (Spiderhead), уверяет Deadline
.
Ретт Риз
и Пол Верник
напишут сценарий на основе короткого одноимённого рассказа Джорджа Сондерса
. Это будет история о заключённых, которые в недалёком будущем получают возможность сократить срок, если станут волонтёрами в испытаниях новых медицинских препаратов. Двум из подопытных ввели наркотик, сильно влияющий на эмоциональное состояние, и они вынуждены бороться со своим прошлым в учреждении, управляемом блестящим провидцем.
Продюсерская команда фильма состоит из Косински, Хемсворта, Риза, Верника, Эрика Ньюмана
, Женевы Вассерман
, Томми Харпера
и Джереми Стеклера
.
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