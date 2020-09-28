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«Любовь-морковь: Восстание машин», «1993» Велединского и «Медея» Сигарева получат поддержку Фонда кино

28 сентября
2020 год

Новости кино >>
28 сентября 2020
Поддержку от Фонда кино на этапе производства в 2020 году получат 25 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний–лидеров отечественного кинопроизводства. Список победителей питчинга опубликован на сайте организации.

«Любовь-морковь: Восстание машин», «1993» Велединского и «Медея» Сигарева получат поддержку Фонда кино
фото: «Любовь-морковь»

Среди поддержанных государством оказались четвёртая часть комедийной франшизы «Любовь-морковь» с подзаголовком «Восстание машин», в которой Голубевы поменяются телами с роботами, историческая драма Александра Велединского «1993» по одноимённому роману Сергея Шаргунова и мистический хоррор Василия Сигарева «Медея» с Яной Трояновой.

Деньги получат также комедия Тимура Бекмамбетова «Погребённый» про шоумена, растерявшего свою популярность из-за скверного характера, драматический триллер «Плакать нельзя» от Гоши Куценко о борьбе русской женщины в Скандинавии за своего ребёнка, сиквел мультфильма «Большое путешествие» с подзаголовком «Специальная доставка», фантастическая «Формула воды» производства «Союзмультфильма», исторический фильм Владимира Бортко «Александр и Наполеон», фантастическая комедия «Любовь и монстры» с Яном Цапником и «Ненормальный» про веру в возможности человека.

«Любовь-морковь: Восстание машин», «1993» Велединского и «Медея» Сигарева получат поддержку Фонда кино
фото: «Чернобыль»

На дофинансирование могут рассчитывать ленты «Спасите Колю!», «Лётчик», «Чернобыль», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Сердце Пармы», «Пальмира», «Гензель и Гретель», «Первый "Оскар"», «Пиноккио», «Коты Эрмитажа», «Самая большая луна», «Бешенство», «Воздух», «Литвяк» и «Мой домовой».

Кроме того, Фонд кино окажет финансовую поддержку проката в третьем и четвёртом кварталах текущего года таким картинам, как «Последний богатырь: Корень зла», «Белка и Стрелка. Карибская тайна», «Барбоскины на даче», «Вратарь галактики», «Конь Юлий и большие скачки», «Огонь», «Цой», «Серебряные коньки», «Стрельцов» и «Спасите Колю!».
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