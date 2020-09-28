«Любовь-морковь: Восстание машин», «1993» Велединского и «Медея» Сигарева получат поддержку Фонда кино

Поддержку от Фонда кино на этапе производства в 2020 году получат 25 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний–лидеров отечественного кинопроизводства. Список победителей питчинга опубликован на сайте организации.
Деньги получат также комедия Тимура Бекмамбетова «Погребённый» про шоумена, растерявшего свою популярность из-за скверного характера, драматический триллер «Плакать нельзя» от Гоши Куценко о борьбе русской женщины в Скандинавии за своего ребёнка, сиквел мультфильма «Большое путешествие» с подзаголовком «Специальная доставка», фантастическая «Формула воды» производства «Союзмультфильма», исторический фильм Владимира Бортко «Александр и Наполеон», фантастическая комедия «Любовь и монстры» с Яном Цапником и «Ненормальный» про веру в возможности человека.
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