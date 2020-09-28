«Любовь-морковь: Восстание машин», «1993» Велединского и «Медея» Сигарева получат поддержку Фонда кино

анонс

Вместо Туэ Эрстеда Расмуссена в сериале сыграет Бэзил Айденбенц.

У Эскеля в «Ведьмаке» сменилось лицо

Крис Хемсворт и Майлз Теллер согласились на медицинские эксперименты Джозефа Косински

28 сентября

«Спайс бойз» заглянут на Comic Con Russia 2020

Белорусский триллер с элементами чёрной комедии будет представлен на фестивале поп-культуры.