Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

У Эскеля в «Ведьмаке» сменилось лицо

28 сентября
2020 год

Новости кино >>
28 сентября 2020
Вместо датчанина Туэ Эрстеда Расмуссена во втором сезоне «Ведьмака» роль Эскеля сыграет швейцарец Бэзил Айденбенц, знакомый зрителям по сериалу «Виктория» и фильму «Фаворитка». Об этом сообщает Deadline.


Несмотря на то, что Расмуссен успел сняться в некоторых сценах продолжения адаптации культового фэнтези-цикла Анджея Сапковского в начале текущего года, ему пришлось расстаться с образом одного из соратников Геральта из Ривии, поскольку пандемия коронавируса внесла свои корректировки в съёмки. После того, как актёр не смог вернуться к роли из-за конфликта в расписании, ему нашли замену в лице Айденбенца.

Выход продолжения популярного сериала с Генри Кавиллом на Netflix запланирован на 2021-й.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Ведьмак» обзаведётся приквелом о Сопряжении сфер
Ким Бодния назначен новым Весемиром
Кристофер Хивью снимется во втором сезоне «Ведьмака»
«Ведьмак» станет аниме
Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон
Поиск по меткам
Netflixкоронавирус
персоны
Генри КавиллАнджей Сапковский
фильмы
Ведьмак

анонс

Скорбим

Никита Логинов
27 сентября ушёл из жизни актёр Никита Логинов.
Владимир Носачев
26 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Носачев.
Евгений Сулла
25 сентября ушёл из жизни режиссёр Евгений Сулла.
Вячеслав Войнаровский
24 сентября ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский.

День рождения >>

Александр Голобородько
Наталья Данилова (II)
Денис Жариков
Владимир Зайцев
Алексей Ильин
Яна Крайнова
Ольга Мелихова
Игорь Тарадайкин
Владимир Турчинский
Брижит Бардо
Хилари Дафф
Сильвия Кристель
Марчелло Мастроянни
Кирстен Праут
Мира Сорвино
Наоми Уоттс
все родившиеся 28 сентября >>

Афиша кино >>

За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Гостиница Окко
драма, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2018
Семейка Бигфутов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2020
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Без жалости
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Ловец снов
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Малышка с характером
боевик, триллер
США, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Русский рейд
Россия, 2020
Хандра
комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен