У Эскеля в «Ведьмаке» сменилось лицо

Вместо датчанина Туэ Эрстеда Расмуссена
во втором сезоне «Ведьмака
» роль Эскеля сыграет швейцарец Бэзил Айденбенц
, знакомый зрителям по сериалу «Виктория
» и фильму «Фаворитка
». Об этом сообщает Deadline
.
Несмотря на то, что Расмуссен успел сняться в некоторых сценах продолжения адаптации культового фэнтези-цикла Анджея Сапковского
в начале текущего года, ему пришлось расстаться с образом одного из соратников Геральта из Ривии, поскольку пандемия коронавируса внесла
свои корректировки в съёмки. После того, как актёр не смог вернуться к роли из-за конфликта в расписании, ему нашли замену в лице Айденбенца.
Выход продолжения популярного сериала с Генри Кавиллом
на Netflix запланирован на 2021-й.
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