У Эскеля в «Ведьмаке» сменилось лицо

анонс

Определились победители питчинга организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний–лидеров отечественного кинопроизводства.

«Любовь-морковь: Восстание машин», «1993» Велединского и «Медея» Сигарева получат поддержку Фонда кино

Крис Хемсворт и Майлз Теллер согласились на медицинские эксперименты Джозефа Косински

28 сентября

«Спайс бойз» заглянут на Comic Con Russia 2020

Белорусский триллер с элементами чёрной комедии будет представлен на фестивале поп-культуры.