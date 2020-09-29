13-я серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает, о чем не должен был догадываться зритель фронтовой хроники

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет 13-ю серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «От фронта до экрана» рассказывает, как был организован съемочный процесс во время войны, сколько человек входило в киногруппу, на каких машинах она передвигалась, как составляли монтажные листы и каким образом сдавали отснятый материал. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
Успешная работа фронтового оператора зависела от очень многих обстоятельств и не всегда от него самого. От группы, в которую он был зачислен. От состояния дел на том фронте, где он оказался. От технического состояния камеры, которую ему вручили и качества пленки, что ему досталась. В этом выпуске мы подробнее остановимся на организационной стороне производства кинохроники в военное время и приведем примеры административных и технических трудностей, с которыми сталкивались кинематографисты на войне. А также расскажем, каким образом съемочный материал проходил проверку военного цензора и каким сокращениям мог быть подвергнут. И что происходило с ним дальше.
Зритель тех лет, пришедший в кинозал, вряд ли догадывался обо всех неурядицах, накладках и конфликтах, которые происходили в ходе производства фильма или киножурнала, созданного из фронтовой хроники. Не всегда понимаем их и мы, современные зрители. Благодаря этому выпуску сериала, режиссером которого стал Артур Анаян, нам приоткроются некоторые закулисные бытовые детали кинематографического процесса военных лет.
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Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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