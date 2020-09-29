Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

13-я серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает, о чем не должен был догадываться зритель фронтовой хроники

29 сентября
2020 год

Новости кино >>
29 сентября 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет 13-ю серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «От фронта до экрана» рассказывает, как был организован съемочный процесс во время войны, сколько человек входило в киногруппу, на каких машинах она передвигалась, как составляли монтажные листы и каким образом сдавали отснятый материал. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



Успешная работа фронтового оператора зависела от очень многих обстоятельств и не всегда от него самого. От группы, в которую он был зачислен. От состояния дел на том фронте, где он оказался. От технического состояния камеры, которую ему вручили и качества пленки, что ему досталась. В этом выпуске мы подробнее остановимся на организационной стороне производства кинохроники в военное время и приведем примеры административных и технических трудностей, с которыми сталкивались кинематографисты на войне. А также расскажем, каким образом съемочный материал проходил проверку военного цензора и каким сокращениям мог быть подвергнут. И что происходило с ним дальше.

Зритель тех лет, пришедший в кинозал, вряд ли догадывался обо всех неурядицах, накладках и конфликтах, которые происходили в ходе производства фильма или киножурнала, созданного из фронтовой хроники. Не всегда понимаем их и мы, современные зрители. Благодаря этому выпуску сериала, режиссером которого стал Артур Анаян, нам приоткроются некоторые закулисные бытовые детали кинематографического процесса военных лет.

13-я серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает, о чем не должен был догадываться зритель фронтовой хроники


***
Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
12-я серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена фронтовому оператору Семену Школьникову
Одиннадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю фильма «Разгром немецких войск под Москвой»
Десятая серия документального проекта «Как снимали войну»
Девятая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю военной хроники из фильма Тарковского «Зеркало»
Восьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена инсценированным съемкам
Седьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена первой женщине-кинооператору Марии Суховой
Шестая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает о киноавтоматах оператора Николая Лыткина
Пятая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена оператору Владимиру Сущинскому
Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине
Третья серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Владиславе Микоше
Вышла вторая серия документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Вышла первая серия первого документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Поиск по меткам
Как снимали войнуфронтовые операторы
персоны
Артур Анаян

фотографии >>
13-я серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает, о чем не должен был догадываться зритель фронтовой хроники фотографии
13-я серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает, о чем не должен был догадываться зритель фронтовой хроники фотографии
13-я серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает, о чем не должен был догадываться зритель фронтовой хроники фотографии
13-я серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает, о чем не должен был догадываться зритель фронтовой хроники фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тамара Муженко
28 сентября ушла из жизни актриса Тамара Муженко.
Пётр Лимин
27 сентября ушёл из жизни актёр Пётр Лимин.
Олег Осетинский
27 сентября ушёл из жизни сценарист Олег Осетинский.
Никита Логинов
27 сентября ушёл из жизни актёр Никита Логинов.
Владимир Носачев
26 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Носачев.
Евгений Сулла
25 сентября ушёл из жизни режиссёр Евгений Сулла.
Вячеслав Войнаровский
24 сентября ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский.

День рождения >>

Софья Ардова
Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Анатолий Матешко
Виктор Соловьёв
Сергей Шкаликов
Реджи Баннистер
Вирджиния Брюс
Грир Гарсон
Милен Демонжо
Закари Ливай
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Гостиница Окко
драма, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2018
Семейка Бигфутов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2020
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Без жалости
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Ловец снов
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Малышка с характером
боевик, триллер
США, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Русский рейд
Россия, 2020
Хандра
комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен