Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Четвертый сезон «Гранда» стартует 2 октября

29 сентября
2020 год

Новости кино >>
29 сентября 2020
Премьера четвертого сезона сериала «Гранд» с Александром Лыковым, Милой Сивацкой и Алексеем Демидовым состоится 2 октября на телеканале «Супер», сообщает пресс-служба проекта.

Четвертый сезон «Гранда» стартует 2 октября
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

По сюжету молодая и амбициозная управляющая роскошного эко-отеля Ксения Завгородняя (Мила Сивацкая), стараясь заслужить доверие Льва Глебовича (Александр Лыков), выполняет капризы самых требовательных постояльцев, среди которых и криминальные авторитеты, и блогеры, и индийские гуру. Личную жизнь Ксюши тоже не назовешь спокойной: в их отношения с Юрой (Александр Соколовский) вмешивается неожиданный претендент на сердце девушки (Алексей Демидов). Он не бизнесмен, юрист или отельер, а фермер из соседней деревни «Днище».

«Четвертый сезон лично я считаю новым продуктом, так как у нас проявилась достаточно заметная и сюжетно значимая натурная локация — ферма. До этого на протяжении трех сезонов мы выходили на натуру незначительно. Появилось новое пространство, и вся наша команда, конечно, переживала за результат. Сейчас, когда его уже можно оценить, я поздравляю всех с победой. Знаю, что зрители уже ждут новые серии. Недавно со мной произошла забавная ситуация: я приехал на Ленинградский вокзал, иду по перрону и вижу, как ко мне бегут три здоровых мужика лет по сорок и кричат: "Лев Глебыч!". Подбежали, попросили сфотографироваться и так искренне благодарили за «Гранд». Причем, я вообще не понимаю, как они меня узнали, я шел в медицинской маске и кепке, надвинутой на глаза», — рассказывает Александр Лыков.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов появятся в отеле «Гранд»
«Я бы сыграла проститутку, но…»: Мила Сивацкая о профессиональной смелости и язвах общества
Мила Сивацкая устроится в отель «Гранд»
персоны
Алексей ДемидовАлександр ЛыковМила СивацкаяАлександр Соколовский
фильмы
ГрандГранд-2Гранд-3Гранд-4

анонс

Постдеконструкция. Заражение

Скорбим

Тамара Муженко
28 сентября ушла из жизни актриса Тамара Муженко.
Пётр Лимин
27 сентября ушёл из жизни актёр Пётр Лимин.
Олег Осетинский
27 сентября ушёл из жизни сценарист Олег Осетинский.
Никита Логинов
27 сентября ушёл из жизни актёр Никита Логинов.
Владимир Носачев
26 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Носачев.
Евгений Сулла
25 сентября ушёл из жизни режиссёр Евгений Сулла.
Вячеслав Войнаровский
24 сентября ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский.

День рождения >>

Софья Ардова
Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Анатолий Матешко
Виктор Соловьёв
Сергей Шкаликов
Реджи Баннистер
Вирджиния Брюс
Грир Гарсон
Милен Демонжо
Закари Ливай
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Гостиница Окко
драма, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2018
Семейка Бигфутов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2020
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Без жалости
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Ловец снов
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Малышка с характером
боевик, триллер
США, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Русский рейд
Россия, 2020
Хандра
комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен