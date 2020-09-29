Четвертый сезон «Гранда» стартует 2 октября

По сюжету молодая и амбициозная управляющая роскошного эко-отеля Ксения Завгородняя (Мила Сивацкая), стараясь заслужить доверие Льва Глебовича (Александр Лыков), выполняет капризы самых требовательных постояльцев, среди которых и криминальные авторитеты, и блогеры, и индийские гуру. Личную жизнь Ксюши тоже не назовешь спокойной: в их отношения с Юрой (Александр Соколовский) вмешивается неожиданный претендент на сердце девушки (Алексей Демидов). Он не бизнесмен, юрист или отельер, а фермер из соседней деревни «Днище».
«Четвертый сезон лично я считаю новым продуктом, так как у нас проявилась достаточно заметная и сюжетно значимая натурная локация — ферма. До этого на протяжении трех сезонов мы выходили на натуру незначительно. Появилось новое пространство, и вся наша команда, конечно, переживала за результат. Сейчас, когда его уже можно оценить, я поздравляю всех с победой. Знаю, что зрители уже ждут новые серии. Недавно со мной произошла забавная ситуация: я приехал на Ленинградский вокзал, иду по перрону и вижу, как ко мне бегут три здоровых мужика лет по сорок и кричат: "Лев Глебыч!". Подбежали, попросили сфотографироваться и так искренне благодарили за «Гранд». Причем, я вообще не понимаю, как они меня узнали, я шел в медицинской маске и кепке, надвинутой на глаза», — рассказывает Александр Лыков.
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