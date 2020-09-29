Каннский кинофестиваль пройдет в октябре

Каннский кинофестиваль, который был отменен в мае из-за пандемии, состоится с 27 по 29 октября в сокращенном формате — 2020 Special Cannes. Как сообщают организаторы, главный приз смотра вручаться не будет.
фото: festival-cannes.com
В рамках фестиваля представят четыре фильма из официальной программы этого года. В их числе «Триумф» Эмманюэля Курколя, «Настоящие матери» Наоми Кавасе, «Два Альфреда» Брюно Подалидеса и «Начало» Дэи Кулумбегашвили.
Также на смотре представят короткометражные ленты, отобранные для конкурса, и фильмы молодых режиссеров из программы Cinéfondation. Награды им вручит жюри, состав которого будет объявлен позднее.
Оргкомитет обещает провести Каннский фестиваль в традиционном формате с 11 по 22 мая 2021 года.
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