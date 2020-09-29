Кайл МакЛоклен презентует фильм «Капоне. Лицо со шрамом» на Comic Con Russia 2020

По сюжету, вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег – итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Спецслужбам предстоит добиться от теряющего память гангстера информации и разгадать его хорошо продуманную игру.
В этом году Comic Con Russia 2020 будет транслироваться в соцсетях и на ТВ-3. В ночь с 4 на 5 октября на телеканале покажут презентацию нового фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович и Полом У.С. Андерсоном, игры FIFA 2021, финал ежегодного конкурса косплееров и интервью с художником комикса «Хранители» Дэйвом Гиббонсом.
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