Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кайл МакЛоклен презентует фильм «Капоне. Лицо со шрамом» на Comic Con Russia 2020

29 сентября
2020 год

Новости кино >>
29 сентября 2020
Кайл МакЛоклен, наиболее известный по роли агента Купера в «Твин Пиксе», станет гостем фестиваля Comic Con Russia 2020, который впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Актер представит фильм «Капоне. Лицо со шрамом», где он снялся вместе с Томом Харди, сообщают организаторы.

Кайл МакЛоклен презентует фильм «Капоне. Лицо со шрамом» на Comic Con Russia 2020
фото: Пресс-служба Comic Con Russia

По сюжету, вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег – итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Спецслужбам предстоит добиться от теряющего память гангстера информации и разгадать его хорошо продуманную игру.

В этом году Comic Con Russia 2020 будет транслироваться в соцсетях и на ТВ-3. В ночь с 4 на 5 октября на телеканале покажут презентацию нового фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович и Полом У.С. Андерсоном, игры FIFA 2021, финал ежегодного конкурса косплееров и интервью с художником комикса «Хранители» Дэйвом Гиббонсом.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон станут специальными гостями Comic Con Russia
Дэйв Франко представит свой фильм «Кто не спрятался» на Comic Con Russia
Поиск по меткам
Comic-Con RussiaТВ-3
персоны
Пол Уильям Скотт АндерсонМилла ЙововичКайл МаклахленТом Харди
фильмы
Капоне: Лицо со шрамомОхотник на монстровТвин Пикс

анонс

Скорбим

Тамара Муженко
28 сентября ушла из жизни актриса Тамара Муженко.
Пётр Лимин
27 сентября ушёл из жизни актёр Пётр Лимин.
Олег Осетинский
27 сентября ушёл из жизни сценарист Олег Осетинский.
Никита Логинов
27 сентября ушёл из жизни актёр Никита Логинов.
Владимир Носачев
26 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Носачев.
Евгений Сулла
25 сентября ушёл из жизни режиссёр Евгений Сулла.
Вячеслав Войнаровский
24 сентября ушёл из жизни оперный певец Вячеслав Войнаровский.

День рождения >>

Софья Ардова
Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Анатолий Матешко
Виктор Соловьёв
Сергей Шкаликов
Реджи Баннистер
Вирджиния Брюс
Грир Гарсон
Милен Демонжо
Закари Ливай
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Гостиница Окко
драма, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2018
Семейка Бигфутов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2020
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Без жалости
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Ловец снов
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Малышка с характером
боевик, триллер
США, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Русский рейд
Россия, 2020
Хандра
комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен