Стартовали съемки дебютного фильма Лены Ланских «Молочная девочка»

В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Молочная девочка», который станет полнометражным дебютом режиссера Лены Ланских. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, занимающейся производством проекта.
фото: Пресс-служба СТВ
Главная героиня этой истории — 15-летняя Вика. Еще вчера она была обычным подростком, а теперь стала молодой мамой. Косые взгляды взрослых, насмешки сверстников, невыносимая ответственность: проблем все больше и больше, а Вика как будто осталась совсем одна, мир от нее отвернулся. Точнее, теперь она не одна. Рядом ребенок.
«Лена Ланских сама вышла на нас. Она увидела мое интервью и отправила мне короткие метры. В них для меня был очевиден очень сильный режиссерский подчерк. Больше года мы работали над сценарием «Молочной девочки». Почему меня привлек именно этот проект? Для меня он про противоречие, которое существует внутри практически каждой молодой матери. С одной стороны, это любовь к ребенку, с другой – неизбежная потеря себя, своей прежней жизни. А общество склонно расцвечивать материнство исключительно в розовые оттенки, и сложности, с которыми сталкиваются молодые матери, как правило, замалчиваются», — отметила Наталья Дрозд, которая продюсирует проект вместе с Сергеем Сельяновым.
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