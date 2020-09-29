Мария Шукшина собрала команду оперов-пенсионеров

Действие отечественной версии разворачивается в Москве. Александра Токарева (Мария Шукшина), опытный сотрудник Следственного комитета, из-за дурацкой ситуации срывает операцию по захвату преступной группировки, занимающейся тотализатором. История получила огласку: руководство не может оставить её на прежней работе, но и терять ценного сотрудника тоже не хочет. Александра – боевой офицер, она способна одним взглядом сносить головы и стены, но при этом нежна и уязвима. Токареву отправляют руководить только что созданным отделом по расследованию вновь открытых нераскрытых преступлений – ОВНП. Отдел задуман больше для имиджа, именно поэтому к работе хотят привлечь отставных полицейских и поручить им расследовать преступления, которые пролежали на полке 20, а, порой, и 30 лет. Желающих попасть в ОВНП много, а вакантных мест мало. В итоге к себе в команду амбициозная блондинка отбирает троих оперов-пенсионеров, которые не отличаются ни покладистым характером, ни почтением к начальству, что зачастую приводит к курьёзным ситуациям.
Великолепная четвёрка начинает ворошить прошлое. Оказывается, пенсионеров зря списали со счетов – их старые трюки всё ещё годятся в дело, и первое же расследование заканчивается успехом. А дальше, в процессе работы, становится понятно, что сложилась отличная команда, где Александра Токарева – голова, Иван Долин – сердце, Борис Лейн – мозг, а Георгий Бархатов – азарт и, если требуется, кулаки.
«Однажды мне приходилось играть начальника убойного отдела в сериале «Своя чужая», и я знаю, что эта героиня пришлась по душе очень многим моим зрителям. Мне очень часто задавали вопрос: «А когда будет продолжение?», и я всё время была вынуждена их огорчать, потому что его не будет. Но по иронии судьбы моя героиня в «Старых кадрах» по характеру, по образу жизни и по отношению с мужчинами очень похожа на ту героиню. Их даже зовут одинаково – Александра, и обе они в одном звании – подполковник. Токарева – сильная женщина, со своими принципами в жизни, со своей болью, со своей драмой и своими радостями», — рассказала Мария Шукшина.
фото: Пресс-служба НТВ
Главным отличием отечественной адаптации от оригинала станут особенности менталитета главных героев. Каждая серия была адаптирована под российскую действительность. Например, любимый англичанами бутерброд с огурцом был заменён на бутерброд с килькой, а типичный британский подросток, который по выходным ходит в гольф-клуб, в отечественной версии идёт в хоккейную коробку. Также создатели пересмотрели и изучили все новости 70-х, 80-х и 90-х годов, ведь воспоминания русского человека о событиях 20-30-летней давности отличаются от воспоминаний британцев.
Создатели постарались соединить драму, детектив и комедию: здесь человеческие трагедии и переживания отлично уживаются с весёлыми и грустными байками про неунывающую старость, здоровую мудрость и задор, а каждый из пожилых героев символизирует отдельную эпоху мирового детектива. Чтобы в кадре всё было максимально правдиво, создатели консультировались с реальными следователями. Кстати саундтрек, который для картины написал Александр Розенбаум, артист переделывал пять раз. Съёмки проходили в Москве и Московской области.
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