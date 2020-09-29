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Мария Куликова стала «Таксисткой»

29 сентября
2020 год

Новости кино >>
29 сентября 2020
Премьера мелодрамы «Таксистка» с Марией Куликовой в главной роли состоится 5 октября на телеканале «Россия-1», сообщает пресс-служба проекта.

Мария Куликова стала «Таксисткой»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Главная героиня Наталья Кольцова – состоявшаяся, успешная и счастливая женщина. Такой она себя считала, пока партнёр мужа по бизнесу и лучший друг семьи Сергей Михеев (Михаил Химичев) не отнял у неё всё. Безответная любовь Михеева к Наталье с годами превратились в одержимость. Чтобы добиться её раз и навсегда, он разрушает её жизнь. За короткое время героиня теряет любимого мужа Олега (Виталий Кудрявцев) и бизнес. Она вынуждена распродать все свое имущество, чтобы расплатиться с долгами. К тому же, проблемы в семье толкают ее дочь Настю на необдуманные шаги. Возможность вернуть свою привычную, богатую жизнь у Натальи есть, нужно лишь согласиться на предложение Сергея. Но женщина решает сама спасти счастье Насти и наказать Михеева. Наталья понимает, что кое-что в жизни умеет делать лучше всех – водить машину. Она делает неожиданный шаг и становится таксисткой.

Режиссерское кресло занял Евгений Сологалов. В актерский состав также вошли Мелания Волотовская, Эдуард Флёров, Ирина Новак, Алексей Сахаров и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Совет-Да-Привет   29.09.2020 - 20:38
Денег уже нет, видимо, чтобы делать настоящую премьеру, а не показывать через год после украинской. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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