Мария Куликова стала «Таксисткой»

Главная героиня Наталья Кольцова – состоявшаяся, успешная и счастливая женщина. Такой она себя считала, пока партнёр мужа по бизнесу и лучший друг семьи Сергей Михеев (Михаил Химичев) не отнял у неё всё. Безответная любовь Михеева к Наталье с годами превратились в одержимость. Чтобы добиться её раз и навсегда, он разрушает её жизнь. За короткое время героиня теряет любимого мужа Олега (Виталий Кудрявцев) и бизнес. Она вынуждена распродать все свое имущество, чтобы расплатиться с долгами. К тому же, проблемы в семье толкают ее дочь Настю на необдуманные шаги. Возможность вернуть свою привычную, богатую жизнь у Натальи есть, нужно лишь согласиться на предложение Сергея. Но женщина решает сама спасти счастье Насти и наказать Михеева. Наталья понимает, что кое-что в жизни умеет делать лучше всех – водить машину. Она делает неожиданный шаг и становится таксисткой.
обсуждение >>