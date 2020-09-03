Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анастасия Панина и Владимир Жеребцов нашли «Суррогатную мать»

3 сентября
2020 год

Новости кино >>
3 сентября 2020
Стартовали съемки четырехсерийной мелодрамы Юрия Харнаса «Суррогатная мать», где главные роли исполнили Анастасия Панина и Владимир Жеребцов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Домашний», который занимается производством проекта.

Анастасия Панина и Владимир Жеребцов нашли «Суррогатную мать»
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

По сюжету у Лизы (Анастасия Панина) было все: любимый муж-адвокат Максим (Владимир Жеребцов), успешная карьера, красивая и богатая жизнь. Не было лишь детей, а она так мечтала взять на руки своего малыша. Но врачи не смогли помочь, и тогда в их жизни появилась молодая мать Алена (Екатерина Чуйкова), которая сбежала от мужа-абьюзера и теперь хочет вернуть своего сына. У нее нет денег, чтобы оплатить услуги Максима, зато она может стать суррогатной матерью и подарить супругам счастье стать родителями. Однако все оказывается не так просто.

«Жизнь героев, даже сильно любящих друг друга – все равно становится испытанием для них. Максим в какой-то момент не выдерживает, срывается. Увидев молодую девушку, он искренне пытается помочь ей решить ее проблемы и, не замечая этого, увлекается ею. Но, на самом деле, ему нужно лишь одно – семья. Только она – единственное настоящее в жизни, что есть у героев», – рассказывает Владимир Жеребцов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анастасию Панину прозвали «Шушей»
Владимир Жеребцов и Анастасия Панина заменили ДиКаприо и Уинслет в «Дороге перемен»
Поиск по меткам
Домашний
персоны
Владимир ЖеребцовАнастасия ПанинаЮрий Харнас
фильмы
Суррогатная мать

анонс

Скорбим

Ирина Печерникова
1 сентября ушла из жизни актриса Ирина Печерникова.
Борис Клюев
1 сентября ушёл из жизни актёр Борис Клюев.
Владислав Крапивин
1 сентября ушёл из жизни писатель Владислав Крапивин.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Константин Сорокин
Александр Строев
Энн Джексон
Полин Коллинз
Алан Лэдд
Маша Мериль
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
Таинственный сад
драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
Вратарь Галактики
приключения, фэнтези
Россия, 2020
Комната
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, Канада, 2015
Магия зверя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Германия, 2019
Тесла
биография, драма, исторический фильм
США, 2020
Сила стихии
боевик, драма, фильм-катастрофа
США, 2020
Форсаж. Диабло
боевик
Польша, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен