Анастасия Панина и Владимир Жеребцов нашли «Суррогатную мать»

По сюжету у Лизы (Анастасия Панина) было все: любимый муж-адвокат Максим (Владимир Жеребцов), успешная карьера, красивая и богатая жизнь. Не было лишь детей, а она так мечтала взять на руки своего малыша. Но врачи не смогли помочь, и тогда в их жизни появилась молодая мать Алена (Екатерина Чуйкова), которая сбежала от мужа-абьюзера и теперь хочет вернуть своего сына. У нее нет денег, чтобы оплатить услуги Максима, зато она может стать суррогатной матерью и подарить супругам счастье стать родителями. Однако все оказывается не так просто.
«Жизнь героев, даже сильно любящих друг друга – все равно становится испытанием для них. Максим в какой-то момент не выдерживает, срывается. Увидев молодую девушку, он искренне пытается помочь ей решить ее проблемы и, не замечая этого, увлекается ею. Но, на самом деле, ему нужно лишь одно – семья. Только она – единственное настоящее в жизни, что есть у героев», – рассказывает Владимир Жеребцов.
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