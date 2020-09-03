Анастасия Панина и Владимир Жеребцов нашли «Суррогатную мать»

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Новости кино Стартовал конкурс Фонда кино на поддержку производства детских и семейных фильмов Сбор заявок продлится до 25 сентября.

Новости театра Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова откроет новый сезон в октябре Зрителей ждут два два премьерных показа.

Новости кино Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в приключенческом сериале Это будет его первая большая роль в телевизионном проекте.

Спутник телезрителя «Взорвать Гитлера»: Фюрер покидает здание В ночь со 2 на 3 сентября, 00:45, TV1000 World kino

Ролики фильмов «Нечеловеческий ресурс». Трейлер с русскими субтитрами История о человеке, который шесть лет провел без работы и постепенно потерял контроль над своей жизнью.

Рецензии на фильмы «Довод»: Нет времени объяснять Получилось ли у Кристофера Нолана спасти кинематограф?