Андрей Мерзликин займется воспитанием «Нахимовцев»

Лента рассказывает о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец — бравый морской капитан (Андрей Мерзликин) — мечтает, чтобы его сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако сами ребята совсем не думают о морской службе. Как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного «предводителя» молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет крайне сложно.
Помимо Мерзликина и Гармаша в актерский состав также вошли Анна Алексахина, Ольга Павловец, Александр Тютрюмов и многие другие. Все локации будут связаны с морской историей России. Основная часть съемок пройдет на территории легендарного Нахимовского училища в Петербурге, а также на кораблях Тихоокеанского Флота во Владивостоке.
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