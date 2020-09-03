Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Андрей Мерзликин займется воспитанием «Нахимовцев»

3 сентября
2020 год

Новости кино >>
3 сентября 2020
В Санкт-Петербурге стартовали съемки молодежного приключенческого фильма Олега Штрома «Нахимовцы», где сыграют Андрей Мерзликин и Сергей Гармаш, сообщает пресс-служба проекта.

Андрей Мерзликин займется воспитанием «Нахимовцев»
фото: Пресс-служба проекта "Нахимовцы"

Лента рассказывает о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец — бравый морской капитан (Андрей Мерзликин) — мечтает, чтобы его сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако сами ребята совсем не думают о морской службе. Как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного «предводителя» молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет крайне сложно.

Помимо Мерзликина и Гармаша в актерский состав также вошли Анна Алексахина, Ольга Павловец, Александр Тютрюмов и многие другие. Все локации будут связаны с морской историей России. Основная часть съемок пройдет на территории легендарного Нахимовского училища в Петербурге, а также на кораблях Тихоокеанского Флота во Владивостоке.

Релиз «Нахимовцев» запланирован на 2021 год.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Андрей Мерзликин и Дмитрий Паламарчук отправятся на Шпицберген
Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером
Андрей Мерзликин сыграет Александра Вампилова
персоны
Анна АлексахинаСергей ГармашАндрей МерзликинОльга ПавловецАлександр ТютрюмовОлег Штром
фильмы
Нахимовцы

фотографии >>
Андрей Мерзликин займется воспитанием «Нахимовцев» фотографии
Андрей Мерзликин займется воспитанием «Нахимовцев» фотографии
Андрей Мерзликин займется воспитанием «Нахимовцев» фотографии
Андрей Мерзликин займется воспитанием «Нахимовцев» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Печерникова
1 сентября ушла из жизни актриса Ирина Печерникова.
Борис Клюев
1 сентября ушёл из жизни актёр Борис Клюев.
Владислав Крапивин
1 сентября ушёл из жизни писатель Владислав Крапивин.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Константин Сорокин
Александр Строев
Энн Джексон
Полин Коллинз
Алан Лэдд
Маша Мериль
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
Таинственный сад
драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
Вратарь Галактики
приключения, фэнтези
Россия, 2020
Комната
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, Канада, 2015
Магия зверя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Германия, 2019
Тесла
биография, драма, исторический фильм
США, 2020
Сила стихии
боевик, драма, фильм-катастрофа
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен