Совместное шоу телеканала «Продвижение» и TV BRICS — «Проект 123/19» — вернется на телеэкраны 5 сентября и будет посвящено истории и современному состоянию кинематографа в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай , Южная Африка). Гостями станут киноведы, режиссеры, критики, актеры и члены жюри международных фестивалей из этих регионов, сообщает пресс-служба проекта.
Эпизод «Проекта 123/19» состоит из двух частей: интервью с экспертом и специального приложения, в котором представлены телевизионные премьерные показы фильмов режиссеров из стран БРИКС. В новых выпусках зрители встретятся с киноведом и главным редактором портала Кино-Театр.РуЖаном Просяновым, председателем индийско-российского сообщества кинематографистов Венкатешом Кумаром и многими другими.
Новый телесезон откроют два эпизода, в первом из которых сценарист и режиссер Борис Гуц расскажет про фестивальное кино и про то, как оно важно для молодого кинематографиста. Россия будет представлена анимацией Ильи Власова, короткометражными фильмами молодых режиссеров-участников международных киносмотров Юрия Шарова, Ирины Семушкиной, Ивана Захаренко, Евгения Корчагина, Александры Артемьевой и Елены Дубковой. Во второй серии эксперт из Бразилии Маркус Магальяэс, сооснователь крупнейшего фестиваля анимации в Латинской Америке Anima Mundi, поведает историю бразильской анимации.
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