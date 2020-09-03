Михаил Идов приступил к съемкам драмеди «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым

В центре сюжета — пара Жени и Никиты (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев), жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съемочную площадку в Берлине, встречает там гениального режиссера и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но его отчаянное желание вернуть Женю может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.
«После нескольких ретро-проектов подряд, мы с Лилей особенно счастливы шансу обратиться к нынешнему дню и к героям, в которых без труда узнает себя любой зритель, с современным языком и сегодняшними проблемами. «Джетлаг» — это предельно откровенный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, муки творчества и поиски себя в огромном мире», — отметил Михаил Идов.
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