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Михаил Идов приступил к съемкам драмеди «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым

3 сентября
2020 год

Новости кино >>
3 сентября 2020
Режиссер Михаил ИдовЮморист») приступил к съемкам драмеди «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум, Филиппом Авдеевым и Ксенией Раппопорт. Лента, над сценарием которой работала Лили Идова, выйдет в формате сериала и фильма. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-сервиса more.tv, который совместно с каналом СТС и продюсерской компанией «Метрафильмс» занимается производством проекта.

Михаил Идов приступил к съемкам драмеди «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым
фото: Пресс-служба more.tv

В центре сюжета — пара Жени и Никиты (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев), жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съемочную площадку в Берлине, встречает там гениального режиссера и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но его отчаянное желание вернуть Женю может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.

«После нескольких ретро-проектов подряд, мы с Лилей особенно счастливы шансу обратиться к нынешнему дню и к героям, в которых без труда узнает себя любой зритель, с современным языком и сегодняшними проблемами. «Джетлаг» — это предельно откровенный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, муки творчества и поиски себя в огромном мире», — отметил Михаил Идов.

В актерский состав также вошли Егор Корешков, Полина Долиндо, Маруся Зыкова, Полина Ауг, Мария Смольникова и Александр Горелов. Съемки многосерийной и полнометражной версий проекта будут проходить параллельно, а его премьера состоится в следующем году. Сериал выйдет в линейке more originals, а фильм ждет кинотеатральный прокат.
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Михаил Идов приступил к съемкам драмеди «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым фотографии
Михаил Идов приступил к съемкам драмеди «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым фотографии
Михаил Идов приступил к съемкам драмеди «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым фотографии
Михаил Идов приступил к съемкам драмеди «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым фотографии
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