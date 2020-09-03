МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» выпустят семь сериалов

К 2021 году МТС Медиа и продюсерская компания Александра Цекало «Среда» выпустят семь сериалов, первые три из которых уже находятся на стадии производства. О начале сотрудничества сообщает пресс-служба МТС.
фото: Пресс-служба МТС Медиа
Сценарий первого совместного проекта «Хрустальный» был написан Олегом Маловичко, ранее работавшим над «Методом» и «Троцким». Это остросюжетная психологическая драма с Артемом Васильевым основана на реальных событиях. Зритель вместе с главным героем пройдет огромный путь осознания и преодоления травмы, изменившей всю его жизнь.
Триллер Игоря Волошина «Коса» поведает о серийном убийце, имеющем собственную систему выбора жертв. Героем движет желание спасти детей от нелюбви, калечащей им жизни. Главные герои сериала — журналист (Александр Горбатов) и следователь (Линда Лапиньш) — отправятся на поиски жестокого убийцы и пройдут множество испытаний. Съемки «Косы» проходят в Калининграде, а релиз намечен на 2021 год.
фото: Пресс-служба МТС Медиа
Третий проект, премьера которого также состоится в онлайн-кинотеатра МТС ТВ, — драмеди «Сцены из супружеской жизни» о нестандартном подходе к разрешению кризиса отношений с Петром Скворцовым («Ученик») и Аленой Михайловой («Чики») в главных ролях. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей, возвращает страсть и взаимное притяжение, но и приносит паре большие проблемы.
обсуждение >>