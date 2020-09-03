Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» выпустят семь сериалов

3 сентября
2020 год

Новости кино >>
3 сентября 2020
К 2021 году МТС Медиа и продюсерская компания Александра Цекало «Среда» выпустят семь сериалов, первые три из которых уже находятся на стадии производства. О начале сотрудничества сообщает пресс-служба МТС.

МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» выпустят семь сериалов
фото: Пресс-служба МТС Медиа

Сценарий первого совместного проекта «Хрустальный» был написан Олегом Маловичко, ранее работавшим над «Методом» и «Троцким». Это остросюжетная психологическая драма с Артемом Васильевым основана на реальных событиях. Зритель вместе с главным героем пройдет огромный путь осознания и преодоления травмы, изменившей всю его жизнь.

Триллер Игоря Волошина «Коса» поведает о серийном убийце, имеющем собственную систему выбора жертв. Героем движет желание спасти детей от нелюбви, калечащей им жизни. Главные герои сериала — журналист (Александр Горбатов) и следователь (Линда Лапиньш) — отправятся на поиски жестокого убийцы и пройдут множество испытаний. Съемки «Косы» проходят в Калининграде, а релиз намечен на 2021 год.

МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» выпустят семь сериалов
фото: Пресс-служба МТС Медиа

Третий проект, премьера которого также состоится в онлайн-кинотеатра МТС ТВ, — драмеди «Сцены из супружеской жизни» о нестандартном подходе к разрешению кризиса отношений с Петром СкворцовымУченик») и Аленой МихайловойЧики») в главных ролях. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей, возвращает страсть и взаимное притяжение, но и приносит паре большие проблемы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Артём Васильев (IV)Игорь ВолошинАлександр Горбатов (II)Линда ЛапиньшОлег МаловичкоАлёна МихайловаПётр СкворцовАлександр Цекало
фильмы
КосаМетодСцены из супружеской жизниТроцкийУченикХрустальныйЧики

фотографии >>
МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» выпустят семь сериалов фотографии
МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» выпустят семь сериалов фотографии
МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» выпустят семь сериалов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Печерникова
1 сентября ушла из жизни актриса Ирина Печерникова.
Борис Клюев
1 сентября ушёл из жизни актёр Борис Клюев.
Владислав Крапивин
1 сентября ушёл из жизни писатель Владислав Крапивин.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Константин Сорокин
Александр Строев
Энн Джексон
Полин Коллинз
Алан Лэдд
Маша Мериль
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
Таинственный сад
драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
Вратарь Галактики
приключения, фэнтези
Россия, 2020
Комната
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, Канада, 2015
Магия зверя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Германия, 2019
Тесла
биография, драма, исторический фильм
США, 2020
Сила стихии
боевик, драма, фильм-катастрофа
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен