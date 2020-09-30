Анна Немченко спасёт Артёма Карасёва в «Красоте небесной»

По сюжету хирург Аня (Немченко) встретила своего принца на белом коне – пилота международных линий, красавца Михаила (Карасев). Пара готовилась к свадьбе, но тут вмешалась судьба в лице бывшей девушки Миши. Хитрая интриганка Рита (Юлия Чеботникова) бросила его, когда Миша попал в больницу после серьёзной травмы, списала со счетов. Аня выходила парня и заслужила своё счастье, но Рита, узнав об этом, решает Мишу вернуть любой ценой. Она требует от Ани отказаться от любви и жениха. Когда Аня не соглашается, Рита соблазняет её отца (Сергей Ланбамин). И теперь Аня перед выбором – пожертвовать своим счастьем или счастьем матери. Благодаря интригам Риты, Аня теряет доверие к жениху, меняет работу, отменяет свадьбу, практически полностью исчезая из его жизни, хотя и продолжает любить своего Мишу. Но Рита не останавливается. В погоне за собственным благополучием она готова и дальше разрушать жизнь Ани.
За лето «Dомашний» завершил съёмки ещё 15 мини-сериалов. Их снимали в Москве, Ярославле и Великом Новгороде. Все съёмки проводятся с соблюдением антиковидных мер, актёры и участники съёмочных групп регулярно сдавали тест на Covid-19.
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