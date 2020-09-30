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Анна Немченко спасёт Артёма Карасёва в «Красоте небесной»

30 сентября
2020 год

Новости кино >>
30 сентября 2020
На осень телеканалом «Dомашний» запланированы съёмки 15 четырёхсерийных мелодрам.

Анна Немченко спасёт Артёма Карасёва в «Красоте небесной»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Согласно пресс-службе канала, одним из проектов станет остросюжетная мелодрама Влада Николаева «Красота небесная», в которой Артём Карасев играет лётчика, а Анна Немченко – хирурга, спасшего ему жизнь.

По сюжету хирург Аня (Немченко) встретила своего принца на белом коне – пилота международных линий, красавца Михаила (Карасев). Пара готовилась к свадьбе, но тут вмешалась судьба в лице бывшей девушки Миши. Хитрая интриганка Рита (Юлия Чеботникова) бросила его, когда Миша попал в больницу после серьёзной травмы, списала со счетов. Аня выходила парня и заслужила своё счастье, но Рита, узнав об этом, решает Мишу вернуть любой ценой. Она требует от Ани отказаться от любви и жениха. Когда Аня не соглашается, Рита соблазняет её отца (Сергей Ланбамин). И теперь Аня перед выбором – пожертвовать своим счастьем или счастьем матери. Благодаря интригам Риты, Аня теряет доверие к жениху, меняет работу, отменяет свадьбу, практически полностью исчезая из его жизни, хотя и продолжает любить своего Мишу. Но Рита не останавливается. В погоне за собственным благополучием она готова и дальше разрушать жизнь Ани.

Анна Немченко спасёт Артёма Карасёва в «Красоте небесной»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В сериале также заняты Дарья Фекленко, Рэй Буртяк, Марина Куделинская, Марина Гайзидорская, Сергей Габриэлян, Сергей Габриэлян-младший, Анна Чепенко, Александра Корней и другие актёры. Съёмки пройдут в Москве и Подмосковье, а также в аэропорту «Жуковский». Премьеру следует ожидать в 2021 году.

За лето «Dомашний» завершил съёмки ещё 15 мини-сериалов. Их снимали в Москве, Ярославле и Великом Новгороде. Все съёмки проводятся с соблюдением антиковидных мер, актёры и участники съёмочных групп регулярно сдавали тест на Covid-19.


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Анна Немченко спасёт Артёма Карасёва в «Красоте небесной» фотографии
Анна Немченко спасёт Артёма Карасёва в «Красоте небесной» фотографии
Анна Немченко спасёт Артёма Карасёва в «Красоте небесной» фотографии
Анна Немченко спасёт Артёма Карасёва в «Красоте небесной» фотографии
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