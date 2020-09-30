В питчинге Potential 2020 примет участие 21 сценарий

Стали известны финалисты ежегодного сценарного конкурса продюсерского центра Potential в категориях «полный метр» и «сериалы». Отобранные сценарии будут представлены на питчингах в рамках российского рынка кинопроектов Potential Project Market, который пройдёт с 16 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра.
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential
В этом году на конкурсы было подано более 200 заявок из разных городов России и СНГ. Финальный отбор прошёл 21 сценарий, куда также вошли доработанные с редакторами проекты конкурсантов прошлых лет и истории студентов курсов Potential. Финалисты конкурса заключат контракт с Potential на продюсерскую поддержку и девелопмент. Призовой фонд конкурса в каждой категории – 1 миллион рублей.
В категорию «полный метр» включены «Бесстыжая» Анастасии Трефиловой, «Это наш секрет» Неллы Агренич из Минска, «Красные листья» Вагенака Балаяна, «Тибра» Анны Гороян, «Мавжуда» Нимасу Намсарен, «Пока мы здесь» Фёдора Ромма, «Форма» Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой, «Капучино для Зарины» Раушании Рахимовой, Наргиз Багирзаде и Галины Волошиной, «100%» Елены Бугмыриной и «Ямы» Антона Мамыкина. Среди потенциальных сериалов отобраны «Северное чувство» Полины Лялиной, Ольги Очур и Заура Соскиева, «Русский поэт» Дмитрия Капина, «Самый лучший дядя» Вадима Дутова из Сыктывкара, «Пропащие» Алексея Завьялова, «Дон Дракон» Семёна Воронина, «Убить Ленина» Георгия Кеосаяна, «Фудтрак» Ромы Жукова, «Буки» Еки Воловича, «Быстрее всех!» Елены Алашаевой, «Гонка мечты» Фёдора Кана, No, No FutureАнны Каториной и «Взлом по-старинке» Алексея Лихницкого.
«Участников питчинга Potential-2020 мы выбираем через open call и приглашаем сами: вылавливаем талантливые истории среди работ студентов наших курсов и участников мини-питчей, которые регулярно проводим в течение года. Заметив автора, мы берём его под редакторское крылышко и бережно ведём до питчинга, помогая доработать проект под запросы и требования индустрии. На выходе – уже более 20 запущенных в девелопмент проектов на базе продюсерского центра Potential. И это только начало. Осенью мы вновь откроем приём заявок на конкурсы – будем рады новым лицам и новым идеям», — говорит креативный продюсер Potential и рынка кинопроектов Potential Project Market Ирина Обидова.
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