В питчинге Potential 2020 примет участие 21 сценарий

анонс

Джеймс Бэкшелл присоединился к команде анимационного сериала.

Над российскими «Пугашками» поработает сценарист «Щенячьего патруля»

В рамках 42-го ММКФ проведут Пятый кинофестиваль стран БРИКС

«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ

30 сентября

Анна Немченко спасёт Артёма Карасёва в «Красоте небесной»

Это одна из 15 мелодрам, съёмки которых проведёт осенью телеканал «Dомашний».