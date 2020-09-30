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«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ

30 сентября
2020 год

Новости кино >>
30 сентября 2020
Этой осенью ТНТ покажет восьмисерийный драматический триллер «Перевал Дятлова», посвящённый гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области в 1959 году. Это первый киносериал, создателям которого — режиссёрам и продюсерам Евгению Никишову, Валерию Федоровичу и сценаристу Илье Куликову — удалось получить доступ к закрытым материалам дела и материалам доследования 2000-х, а также детально изучить дневники погибших студентов, сообщает пресс-служба телеканала.

«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам Валерия Федоровича, «тайна перевала Дятлова – это не только самая большая загадка СССР, но и международный медийный феномен, и в мире о ней осведомлены практически так же хорошо, как и в России. Поэтому, когда в российских новостях появляются новые подробности случившегося – как, например, обнародованные летом 2010-го результаты прокурорской проверки с официальной причиной гибели студентов — то они тут же облетают все мировые СМИ, включая CNN, The Times, Forbes и т.д. BBC создала даже отдельный лендинг, где в максимально доступном и наглядном виде изложена на английском языке практически вся доступная информация о последнем походе отряда Дятлова и его участниках, а также расследовании случившегося. Пользуется большой популярностью и тематический подкаст, выпущенный ВВС в 2019-м. Помимо этого снимаются многочисленные документальные фильмы, в том числе от National Geographic и Discovery, телепрограммы, эпизоды веб-сериалов (включая выпуск от BuzzFeed, снятый в формате true crime), подкасты, видеоролики, книги, статьи и даже комиксы собирают миллионы поклонников всего таинственного и странного. История "дятловцев" регулярно попадает в различные онлайн-топы самых загадочных происшествий с трагическим финалом, а также на страницы ресурсов, где любят рассказывать о тайнах НЛО или снежного человека. Обсуждение того, что же именно случилось в феврале 1956 года в горах Урала, можно встретить даже в тайском или индийском сегментах YouTube».

В сериале две равноценные сюжетные линии: первая — о восхождении группы Дятлова на Отортен, которая станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему. И вторая — расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены первые тела. Каждой сюжетной линии, которые подведут зрителей к разгадке тайны, отведено по четыре серии. Они будут идти поочередно, чтобы у зрителей сложилась полная картина истории. По сюжету Костин прошёл Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром — иногда он может видеть и чувствовать то, что не поддаётся рациональному объяснению. По ходу действия станет понятно, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими событиями, с которыми сам Костин сталкивался во время войны. Именно это приведёт его к разгадке в финале.

«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Мы старались максимально точно следовать документам и дневникам, но иногда нам приходилось что-то домысливать, потому что художественная правда важнее. По ходу следствия наш главный герой майор КГБ Олег Костин изучает все основные версии трагедии, постепенно отсекая их в силу тех или иных неувязок. Таким образом наш проект можно назвать антологией всего, что известно об истории перевала Дятлова. В развязке зритель получит ответ на главный вопрос — что случилось со студентами в ночь на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль. Мы вслед за нашим главным героем можем сказать, что в тех выводах, которые он сделал, уверены», — заявил Никишов.

Для Федоровича и Никишова это первый опыт работы за камерой в качестве режиссёров. Художественным руководителем сериала стал Павел Костомаров. Он же наряду со Степаном Гордеевым выступил режиссёром-постановщиком чётных серий. Операторами, ответственными за необычную ретро-атмосферу, стали Глеб Филатов и Алексей Стрелов, снявшие сериал не на цифровую камеру, а на 16-мм плёнку. Это изобразительное решение по задумке авторов должно максимально отсылать зрителя к фильмам 50-х годов.

«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Как рассказал Евгений Никишов, «кастинг на группу Дятлова был самым сложным, потому что мы искали актёров не только с портретным сходством с прототипами истории, но и с советской органикой, если можно так сказать. Это особая манера существования, гораздо более условная, чем в современном кино. Герои советских фильмов 50-х-60-х, на которых мы ориентировались — идеалисты и романтики. Их не волнует материальное, они живут мечтой о счастье для всех, о справедливости и правде. И это, конечно, не может не влиять на то, как играют актёры, как они выглядят, как взаимодействуют друг с другом».

В итоге в сериале сыграли Пётр Фёдоров, Мария Луговая, Иван Мулин, Максим Емельянов, Александр Метёлкин, Андрей Добровольский, Алексей Кирсанов, Алексей Бардуков, Владимир Симонов, Павел Ворожцов, Андрей Арзяев, Алексей Сергеев, Азамат Нигманов, Артём Семакин, Максим Костромыкин, Александр Коновалов, Полина Чернышова, Ирина Лукина и Маша Мацель.



«Мы родились в СССР, мы были детьми, когда он развалился. Нам было интересно погрузиться в то время и понять, как тогда жили люди и какими они были. Мы изучили невероятное количество документальных материалов и про то время и отдельно про трагедию на перевале. После чего напечатали для съёмочной группы трёхтомник со всеми деталями. Нам помогли дневники — мы читали записи всех "дятловцев" и поняли, что они действительно были яркими, солнечными людьми, настоящими идеалистами. Прямо как в советских фильмах. Это сейчас психоаналитики и рекламные ролики призывают нас любить себя, тогда в 1959 году всё было принципиально иначе. У нас даже на уровне изображения используется этот конфликт. Серии с расследованием сняты на плёнку в цвете и стилизованы под нуар (как бы "американское кино"), а восстановленное по дневникам путешествие студентов реализовано в ч/б (как бы "советское кино")», — говорит Федорович.

На Берлинале 2020 года «Перевал Дятлова» был куплен для мирового показа компанией Beta Films. В ноябре состоится мировая премьера сериала в рамках основной конкурсной программы Женевского кинофестиваля.
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№ 1
Чайка - Лариса (Екатеринбург)   30.09.2020 - 14:52
Ну наконец-то разгадку узнаем) А то прокуратура нам все про лавину рассказывает. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ фотографии
«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ фотографии
«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ фотографии
«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ фотографии
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