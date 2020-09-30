«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ

анонс

Джеймс Бэкшелл присоединился к команде анимационного сериала.

Над российскими «Пугашками» поработает сценарист «Щенячьего патруля»

В рамках 42-го ММКФ проведут Пятый кинофестиваль стран БРИКС

Стали известны финалисты ежегодного сценарного конкурса продюсерского центра Potential в категориях «полный метр» и «сериалы».

В питчинге Potential 2020 примет участие 21 сценарий

30 сентября

Анна Немченко спасёт Артёма Карасёва в «Красоте небесной»

Это одна из 15 мелодрам, съёмки которых проведёт осенью телеканал «Dомашний».