«Перевал Дятлова» с Петром Фёдоровым покажут осенью на ТНТ

Этой осенью ТНТ покажет восьмисерийный драматический триллер «Перевал Дятлова», посвящённый гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области в 1959 году. Это первый киносериал, создателям которого — режиссёрам и продюсерам Евгению Никишову, Валерию Федоровичу и сценаристу Илье Куликову — удалось получить доступ к закрытым материалам дела и материалам доследования 2000-х, а также детально изучить дневники погибших студентов, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По словам Валерия Федоровича, «тайна перевала Дятлова – это не только самая большая загадка СССР, но и международный медийный феномен, и в мире о ней осведомлены практически так же хорошо, как и в России. Поэтому, когда в российских новостях появляются новые подробности случившегося – как, например, обнародованные летом 2010-го результаты прокурорской проверки с официальной причиной гибели студентов — то они тут же облетают все мировые СМИ, включая CNN, The Times, Forbes и т.д. BBC создала даже отдельный лендинг, где в максимально доступном и наглядном виде изложена на английском языке практически вся доступная информация о последнем походе отряда Дятлова и его участниках, а также расследовании случившегося. Пользуется большой популярностью и тематический подкаст, выпущенный ВВС в 2019-м. Помимо этого снимаются многочисленные документальные фильмы, в том числе от National Geographic и Discovery, телепрограммы, эпизоды веб-сериалов (включая выпуск от BuzzFeed, снятый в формате true crime), подкасты, видеоролики, книги, статьи и даже комиксы собирают миллионы поклонников всего таинственного и странного. История "дятловцев" регулярно попадает в различные онлайн-топы самых загадочных происшествий с трагическим финалом, а также на страницы ресурсов, где любят рассказывать о тайнах НЛО или снежного человека. Обсуждение того, что же именно случилось в феврале 1956 года в горах Урала, можно встретить даже в тайском или индийском сегментах YouTube».
В сериале две равноценные сюжетные линии: первая — о восхождении группы Дятлова на Отортен, которая станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему. И вторая — расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены первые тела. Каждой сюжетной линии, которые подведут зрителей к разгадке тайны, отведено по четыре серии. Они будут идти поочередно, чтобы у зрителей сложилась полная картина истории. По сюжету Костин прошёл Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром — иногда он может видеть и чувствовать то, что не поддаётся рациональному объяснению. По ходу действия станет понятно, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими событиями, с которыми сам Костин сталкивался во время войны. Именно это приведёт его к разгадке в финале.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Мы старались максимально точно следовать документам и дневникам, но иногда нам приходилось что-то домысливать, потому что художественная правда важнее. По ходу следствия наш главный герой майор КГБ Олег Костин изучает все основные версии трагедии, постепенно отсекая их в силу тех или иных неувязок. Таким образом наш проект можно назвать антологией всего, что известно об истории перевала Дятлова. В развязке зритель получит ответ на главный вопрос — что случилось со студентами в ночь на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль. Мы вслед за нашим главным героем можем сказать, что в тех выводах, которые он сделал, уверены», — заявил Никишов.
Для Федоровича и Никишова это первый опыт работы за камерой в качестве режиссёров. Художественным руководителем сериала стал Павел Костомаров. Он же наряду со Степаном Гордеевым выступил режиссёром-постановщиком чётных серий. Операторами, ответственными за необычную ретро-атмосферу, стали Глеб Филатов и Алексей Стрелов, снявшие сериал не на цифровую камеру, а на 16-мм плёнку. Это изобразительное решение по задумке авторов должно максимально отсылать зрителя к фильмам 50-х годов.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Как рассказал Евгений Никишов, «кастинг на группу Дятлова был самым сложным, потому что мы искали актёров не только с портретным сходством с прототипами истории, но и с советской органикой, если можно так сказать. Это особая манера существования, гораздо более условная, чем в современном кино. Герои советских фильмов 50-х-60-х, на которых мы ориентировались — идеалисты и романтики. Их не волнует материальное, они живут мечтой о счастье для всех, о справедливости и правде. И это, конечно, не может не влиять на то, как играют актёры, как они выглядят, как взаимодействуют друг с другом».
«Мы родились в СССР, мы были детьми, когда он развалился. Нам было интересно погрузиться в то время и понять, как тогда жили люди и какими они были. Мы изучили невероятное количество документальных материалов и про то время и отдельно про трагедию на перевале. После чего напечатали для съёмочной группы трёхтомник со всеми деталями. Нам помогли дневники — мы читали записи всех "дятловцев" и поняли, что они действительно были яркими, солнечными людьми, настоящими идеалистами. Прямо как в советских фильмах. Это сейчас психоаналитики и рекламные ролики призывают нас любить себя, тогда в 1959 году всё было принципиально иначе. У нас даже на уровне изображения используется этот конфликт. Серии с расследованием сняты на плёнку в цвете и стилизованы под нуар (как бы "американское кино"), а восстановленное по дневникам путешествие студентов реализовано в ч/б (как бы "советское кино")», — говорит Федорович.
На Берлинале 2020 года «Перевал Дятлова» был куплен для мирового показа компанией Beta Films. В ноябре состоится мировая премьера сериала в рамках основной конкурсной программы Женевского кинофестиваля.
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