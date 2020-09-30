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В рамках 42-го ММКФ проведут Пятый кинофестиваль стран БРИКС

30 сентября
2020 год

Новости кино >>
30 сентября 2020
Пятый кинофестиваль стран БРИКС пройдёт в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля с 1 по 7 октября. В его программу включены два российских фильма, уточняет пресс-служба ММКФ.

«Назад в степь к сарматам»
фото: пресс-служба ММКФ

«В этих особо сложных условиях, связанных с пандемией, нам удалось организовать фестиваль, творчески комбинируя оффлайн и онлайн подходы, и представить пусть небольшую, но чрезвычайно интересную и показательную программу полнометражных фильмов, где представлены кинематографии всех стран БРИКС», — отмечает куратор кинофестиваля Кирилл Разлогов.

Всего в рамках смотра будут показаны десять картин – по две от каждой страны. Россию на фестивале представят ленты «Назад в степь к сарматам» Александра Прошкина и «Красный призрак» Андрея Богатырева. Кроме того, в программу вошли бразильские «В клочья» Руя Гуэрры, «Молчание дождя» Даниэля Филью, индийские «1956, Центральный Траванкор» Дона Палатхары, «Бирьяни» Саджина Баабу, китайские «Мулин, Вэймин и Имин» Хуана Цзы, «Субботний роман» Лоу Е, а также «Поппи Нонгена» Христиана Олвагена и «Спасение» Кармен Сангион из ЮАР. Показы пройдут в фестивальном центре «Октябрь», а также кинотеатрах сети Москино, где их смогут посмотреть как аккредитованные гости и участники ММКФ, так и обычные зрители.

«Поппи Нонгена»
фото: пресс-служба ММКФ

В жюри фестиваля вошли второй секретарь Посольства Индии в Москве Махима Сиканд, китайский режиссёр, актёр, драматург Чжан Цзинчэн, временный Поверенный в делах посольства ЮАР Мадивха Аарон Мудимели и журналист, автор сценария, продюсер, режиссёр, руководитель международного отдела «ТВ БРИКС» Жанна Толстикова. Председателем стал российский режиссёр и оператор Сергей Мокрицкий, участник Первого кинофестиваля стран БРИКС в Индии и член жюри Второго кинофестиваля стран БРИКС в Китае. По результатам просмотров жюри вручит главный приз за лучший фильм, специальный приз жюри, приз за лучшую режиссерскую работу, приз за лучшую мужскую роль и приз за лучшую женскую роль.

Также в рамках фестиваля состоится кинофорум «Кино стран БРИКС как альтернативы Голливуду» в формате онлайн-конференции, где кинематографисты стран БРИКС обсудят вопросы кинопроизводства, дистрибуции и кинообразовании. Открытие кинофестиваля пройдёт в рамках церемонии открытия ММКФ 1 октября в 19:00 в театре «Россия», а 7 октября состоится церемония закрытия фестиваля: награждение победителей и символическая передача флага БРИКС следующей стране проведения фестиваля – Индии.
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