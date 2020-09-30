Над российскими «Пугашками» поработает сценарист «Щенячьего патруля»

Сценарист «Щенячьего патруля» Джеймс Бэкшелл присоединился к команде российского анимационного сериала «Пугашки». Над мультфильмом работает международная команда, состоящая из профессионалов из России, Канады, Дании и США, уточняет пресс-служба студии Red Carpet Studio, отвечающей за производство проекта.
фото: пресс-служба студии Red Carpet Studio
«"Пугашки" — это уникальное сочетание фольклора, фантазии и героической спасательной миссии с весёлыми и забавными персонажами, которых дети полюбят, я уверен, — считает Бэкшелл. — Самое главное, что Пугашки показывают важность установки "никогда не сдаваться", вдохновляют детей быть самими собой и делать всё возможное, чтобы "прогнать страх навсегда". Развитие осознанности через упражнения в игровой непринуждённой форме поможет детям преодолеть самое большое препятствие в жизни – страх на пути к успеху. Red Carpet Studio — фантастический партнёр, это по-настоящему команда мечты и я рад стать её частью».
«Пугашки» основаны на серии книг «Невероятные приключения Пугашек», автором идеи которых является генеральный продюсер студии Антон Калинкин. Премьера запланирована на 2021 год. Сериал посвящён развитию когнитивных навыков дошкольников и будет выпущен на трёх языках — русском, английском и китайском. Юным зрителям поведают о четырёх маленьких героях Пугашках – потомках сказочных существ, миссия которых — помогать избавиться от страхов. Главный лозунг Пугашек — «Настала пора прогнать страх навсегда!». Чтобы объединить международную команду проекта, была разработана система удалённого управления, сочетающая в себе работу с анимационными студиями и основной управляющей компанией – правообладателем Red Carpet Studio.
«Мы продолжаем развитие направления анимации и в следующие три года планируем производство трёх новых сериалов для детей. Мы развиваем портфель брендов разных по техникам анимации, возрастных групп детей, но всегда держим фокус на образовательно-развлекательный контент, привлекая лучших специалистов для его производства», — прокомментировал Антон Калинкин.
Анимационное направление Red Carpet Studio образовано в 2019-м, за это время студия выпустила два сезона анимационного сериала «Космический доктор Кот», к созданию которого также привлекался голливудский сценарист Джек Эниарт, и один сезон вебсериала «Рогач и Моргач». Права на показ сериалов были приобретены на территории России, Китая, США и Канады. В июле мультфильмы стали доступны для просмотра в первом веб-кинотеатре Chill.
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