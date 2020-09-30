Барри Дженкинс снимет приквел «Короля Льва» про Муфасу

Студия Уолта Диснея запустила в разработку приквел мультфильма «Король Лев
», посвящённый Муфасе, уверяет Deadline.
Режиссёрское кресло картины займёт создатель «оскароносного» «Лунного света
» Барри Дженкинс
, за сюжет отвечает сценарист ремейка «Короля Льва
» Джефф Натансон
.
Зрителей ожидает фильм, в котором, как и в новой версии Джона Фавро
, будет использована фотореалистичная технология. Когда именно начнутся съёмки, пока неизвестно, но для студии проект является приоритетным, поскольку ремейку удалось собрать в мировом прокате $1,6 млрд.
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