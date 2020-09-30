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Барри Дженкинс снимет приквел «Короля Льва» про Муфасу

30 сентября
2020 год

Новости кино >>
30 сентября 2020
Студия Уолта Диснея запустила в разработку приквел мультфильма «Король Лев», посвящённый Муфасе, уверяет Deadline.


Режиссёрское кресло картины займёт создатель «оскароносного» «Лунного света» Барри Дженкинс, за сюжет отвечает сценарист ремейка «Короля Льва» Джефф Натансон.

Зрителей ожидает фильм, в котором, как и в новой версии Джона Фавро, будет использована фотореалистичная технология. Когда именно начнутся съёмки, пока неизвестно, но для студии проект является приоритетным, поскольку ремейку удалось собрать в мировом прокате $1,6 млрд.
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