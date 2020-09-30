ХХХ Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил состав конкурсных программ

ХХХ Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдет с 3 по 8 ноября в Санкт-Петербурге, объявил состав конкурсных программ. Жюри и зрители оценят 73 фильма, представленных в трех конкурсных программах фестиваля – Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico.
Полнометражный конкурс документального кино состоит из 8 работ, среди которых история жизни закрытой цыганской общины («Акаса, мой дом»), картина о загадочной секте, которая до сих пор пытается спасти мир с помощью странных ритуалов («Вера»), и фильм о том, как несколько поколений женщин одной семьи содержат киоск прессы («Киоск»). А в качестве выразительного примера новой формы высказывания можно привести фильм немецкого режиссера Луизы Бэде «Пока у нас есть руки», где герой рассказывает о своей жизни с помощью кукол.
Единственным российским фильмом в конкурсе полного метра станет фильм Светланы Стрельниковой «Легенда о Зигфриде», который она снимала на протяжении 15 лет. Это история многолетних взаимоотношений режиссера документального кино и персонажа ее первого фильма, французского indi-артиста, музыканта и кинорежиссера Зигфрида, известного как Sig. На Планете.ру в настоящее время заканчивается сбор средств на постпродакшн этой картины. Осталось всего 10 дней, за которые требуется собрать сумму 70 тысяч рублей.
Светлана Стрельникова – российский сценарист, режиссер, оператор, выпускница школы Марины Разбежкиной, обладатель ряда престижных наград, автор блистательного фильма «Кардиополитика», вошедшего в шорт-лист премии Ника.
фото: Светлана Стрельникова
В Национальном конкурсе в равной доле представлены как дебютные фильмы, так и фильмы уже известных и опытных авторов, одна российская премьера, сразу после показа картины на фестивале в Лейпциге, и 9 мировых премьер – фильмы будут показаны впервые. В конкурсе участвуют студенты ведущих университетов и киношкол, как российских, так и международных.
«Разный язык, направление фокуса, ощущение контекста, способ формулирования значимого сегодня – всё это даёт богатую картину нашего мира. Например, в конкурсе состоится премьера фильма Ольги Привольновой «Больно не будет» о жизни детей с онкологией. Это долгожданный, сложный и важный фильм, который она делала несколько лет. Или фильм Татьяны Чистовой «Будьте здоровы!», снятый в Петербурге в разгар COVID-карантина. Или «Закура» Ивана Вдовина – трогательная история девочки, живущей в семье бедуинов на границе Палестины и Израиля», – рассказывает куратор национального конкурса Евгения Марченко.
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