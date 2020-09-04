Иностранцам отказали в компенсации за съёмки на территории России в 2020 году

Китайская компания FunAge, планировавшая снять на территории России адаптацию отечественной картины «Супербобровы. Народные мстители» в жанре фантастической комедии с названием «Приключение ZQ», могла стать первой ласточкой среди иностранцев, претендовавших на участие в программе ребейтов. Однако этого не случилось.
фото: кадр из фильма «Супербобровы. Народные мстители»
Согласно источнику РБК, «экспертный совет не согласовал первый ребейт пилотному проекту из-за его сюжета. Вскоре началась пандемия, система ребейта остановилась, а выделенные на эти цели 70 млн руб. были распределены внутри нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в бюджет которого закладывалась эта субсидия». Собеседник отметил, что против выступила министр культуры Ольга Любимова. Хотя в декабре 2019-го бывшая глава департамента кинематографии Минкультуры в рамках выступления на российско-китайском форуме пообещала, что «кинематографисты из КНР станут первыми, кто снимет в России фильм по системе ребейтов». Впрочем, название и имена создателей проекта тогда не были озвучены.
Продюсер и совладелец кинокомпании «Эталон-фильм», российского партнёра китайской FunAge Александр Досталь считает, что лента, оставшаяся без ребейта, «не прошла по сценарию», поскольку в ней «чиновника заменили банкиром, а события разворачивались в вымышленной стране». Вероятно, экспертный совет планировал «выдать первый ребейт проекту о России, а не о вымышленном городе».
«Это нормальная практика, когда съёмки проходят в России, а по сюжету фильма действие происходит в другом городе или даже на другой планете. Сейчас иностранные кинематографисты снимают сцены с Москвой в Праге, пусть лучше снимают Прагу в Москве — если система ребейта здесь выгоднее. Проект должен был быть качественным, таким, чтобы ни у кого не возникло недоумения, почему деньги выделили ему. Первый проект всегда рассматривается под увеличительным стеклом — когда система уже отработана, появляется больше лояльности», — объяснил ситуацию продюсер Сергей Сельянов, входящий в экспертный совет, оценивающий претендентов на получение госсубсидии.
Информацию о приостановлении программы ребейтов в 2020-м подтвердил представитель Минкультуры, но данное решение связано с «ограничениями, введёнными в связи с пандемией коронавируса». Он также заверил, что ведомство «поддерживает систему федеральных ребейтов для привлечения иностранных кинопроизводителей в Россию и готово взять на себя работу по отбору контента». По словам представителя Минэкономразвития, программа ребейта перенесена на 2021 год.
Постановление о компенсациях (ребейтах) для иностранных компаний, снимающих кино в России, подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ноябре 2019-го. По мнению Владимира Мединского, занимавшего тогда пост министра культуры, «съёмки в России – всегда ненавязчивая и крайне эффективная реклама нашей страны».
За распределение субсидий кинокомпаниям отвечает АО «Российский экспортный центр». Для каждого вида контента существуют разные условия. Так за съёмки полнометражного игрового фильма или сериала можно будет получить до 15 млн рублей, за документальный – 3,75, за анимационный – 5 млн рублей. Однако эти деньги иностранные компании смогут получить только через российского агента – на основании экспортного контракта. Для контроля над расходами документ содержит пункт, согласно которому иностранный производитель соглашается на проведение аудиторской проверки трат при создании фильма на территории РФ.
Размер стандартной субсидии составляет 30% прогнозного размера расходов организаций кинематографии на производство аудиовизуальной продукции. Возмещение в 40% будет предоставляться при соблюдении ряда условий. Например, граждане Российской Федерации должны составлять не менее 80 % съёмочной группы, объём запланированных расходов на территории РФ должен быть не менее 75 млн рублей, а количество съёмочных дней в России – не менее 19.
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