Началась работа над третьей и четвёртой частью молодёжной мелодрамы «После»

В производство запущены третья и четвёртая части молодёжной мелодрамы «После», основанной на серии романов-бестселлеров Анны Тодд, состоящей из пяти книг. Об этом сообщили исполнители главных ролей Хиро Файннс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд на официальной странице After Movie в социальной сети Facebook.
По сюжету встреча с Хардином (Файннс-Тиффин) разделила её жизнь на до и после. Молодые и такие разные – от их страсти буквально разлетаются искры. Однако внезапно в жизни девушки (Лэнгфорд) появляется новый знакомый (Дилан Спраус), который готов положить к её ногам весь мир.
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