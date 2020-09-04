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Началась работа над третьей и четвёртой частью молодёжной мелодрамы «После»

4 сентября
2020 год

Новости кино >>
4 сентября 2020
В производство запущены третья и четвёртая части молодёжной мелодрамы «После», основанной на серии романов-бестселлеров Анны Тодд, состоящей из пяти книг. Об этом сообщили исполнители главных ролей Хиро Файннс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд на официальной странице After Movie в социальной сети Facebook.



Когда именно выйдут сиквелы, пока неизвестно.

Что касается второй части, снятой Роджером Камблом, то «После. Глава 2» стартует в российском кинопрокате с 17 сентября.

Началась работа над третьей и четвёртой частью молодёжной мелодрамы «После»
фото: пресс-служба кинокомпании «Вольга»

По сюжету встреча с Хардином (Файннс-Тиффин) разделила её жизнь на до и после. Молодые и такие разные – от их страсти буквально разлетаются искры. Однако внезапно в жизни девушки (Лэнгфорд) появляется новый знакомый (Дилан Спраус), который готов положить к её ногам весь мир.
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