Гран-при фестиваля «Висла» вручили фильму «Тело Христово»

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Анастасия Талызина мечтает о карьере модельера в «Тонких материях»

Началась работа над третьей и четвёртой частью молодёжной мелодрамы «После»

4 сентября

Иностранцам отказали в компенсации за съёмки на территории России в 2020 году

Первый претендент на субсидию — китайская компания FunAge — не получил одобрения Министерства культуры.