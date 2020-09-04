Гран-при фестиваля «Висла» вручили фильму «Тело Христово»

13 фестиваль польских фильмов «Висла» на церемонии закрытия, состоявшейся 3 сентября в кинотеатре «Пять звёзд», подвёл итоги. Гран-при удостоена «за поиски духовной силы в мире, забывающем пути к ней» картина Яна Комасы «Тело Христово». Лента также отмечена Призом зрительских симпатий, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
Второй приз вручили фильму Яцека Борцуха «Конец сладкого дня» — «за радикальное трикстерство ответа вызовам мультикультурализма». Третий приз достался ленте Бартоша Крухлика «Супернова» — «за эмоциональную силу социального комментария в режиссёрском дебюте». Специального приза жюри удостоен «Монумент» Ягоды Шельц«за творческое бесстрашие, искреннее беспокойство за судьбы Родины».
Фестиваль прошёл в Москве с 27 августа по 3 сентября. Фестивальными площадками послужили Инженерный корпус Третьяковской галереи и кинотеатр «Пять звёзд на Павелецкой». Игровой конкурс, включавший десять работ, оценивало профессиональное жюри под председательством Юсупа Разыкова. В оценке фильмов ему помогли режиссёр и сценарист Наталья Назарова и кинокритик, главный редактор Кино-Театр.Ру, промо-продюсер и директор по развитию МирТесенКино Жан Просянов.
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