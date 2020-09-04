Анастасия Талызина мечтает о карьере модельера в «Тонких материях»

По словам Анастасии Талызиной, «это история про моду, про красоту и про честность чувств. Про те самые тонкие материи. Я была совсем малышкой, когда впервые увидела фильм "Стиляги", но помню, что сразу влюбилась в красоту времени, в котором не жила, влюбилась во внутреннюю необходимость героев быть свободными, яркими, счастливыми. И, как известно, мечты имеют свойство сбываться! На съёмках у нас были очень красивые локации, мне даже удалось сходить в душ в ГУМе! А ещё в фильме я носила чулочки, танцевала твист и училась штопать на винтажных швейных машинках».
Действие разворачивается в столичном универмаге в 1962 году. Татьяна (Талызина), приехавшая покорять столицу, не поступает в текстильный институт: виной тому не отсутствие таланта (Таня – прирождённый модельер), а трагическая биография Таниного отца. По воле случая Таня устраивается на работу в закрытую «Сотую секцию» универмага «Столица», обслуживающую элиту советского общества. Для Тани работа в «Сотой секции» шанс осуществить мечту: стать знаменитым художником и покорить мировую столицу моды – Париж. Но на пути к профессиональному Олимпу встаёт Володя (Белошапка) – молодой человек из номенклатурной семьи. Они с Таней влюбляются друг в друга, но ситуацию несколько осложняет наличие у Володи невесты. Таня оказывается перед сложным выбором, где малейший неосторожный шаг – и она может лишиться и любви, и репутации, и мечты.
фото: пресс-служба Первого канала
«Героиню на роль Тани мы искали долго, — вспоминает Анарио Мамедов. — Настя Талызина фактически была утверждена за два дня до съёмок. У неё опыт в кино ещё небольшой, но энергия бесподобная! Настя очень совпала с этой провинциальной девочкой — с характером со стержнем, но при этом чистой, трогательной и очень уязвимой. Героиню фильма трудно не полюбить, ей начинаешь сопереживать по-настоящему. В Насте Талызиной есть какой-то внутренний свет, дай бог ей это не растерять».
Сначала сериал планировали снимать в ГУМе — главном универмаге СССР. В итоге он послужил локацией для съёмок модных показов, а само ателье снимали в особняке Кнопа на Китай-городе, который прекрасно сочетается с интерьерами ГУМа.
фото: пресс-служба Первого канала
«Я не вижу кардинальной оторванности молодёжи того времени от современной. Проблемы у молодых людей остались те же: поиск себя, места в жизни. Нет коренных отличий ни в самих вопросах, ни в их решениях. И любовь та же самая. Мой Володя тоже в поиске себя и пока не может определиться, кто же он. Но в финале есть намёк на то, что он всё-таки нашёл ответ на свой вопрос. Мы изначально обговорили с Анарио моменты, которые казались нам важными, а дальше между нами произошло взаимопонимание, которое обеспечило доверие. Я без слов после дубля понимал свою ошибку, когда она случалась, и не было какого-то преодоления себя в проекте. Мы общались практически на невербальном уровне, все понимали друг друга с полуслова», – рассказал Константин Белошапка.
Одно из основных мест съёмок было здание общежития текстильного института. Дом-коммуна – один из самых ярких примеров московского конструктивизма, построенный архитектором Иваном Николаевым на улице Орджоникидзе. Сейчас его реконструировали. «Оно невероятно классное! В 60-х его первый раз расширяли и ремонтировали. Я представляю, как жили там студенты. И, мне кажется, оно очень отражает дух эпохи. Когда всё продумано, и ты видишь, что даже тени от солнца падают правильно», – восхищается режиссёр.
фото: пресс-служба Первого канала
Молодые модельеры в фильме придумывают коллекцию одежды, посвящённую космосу. Коллекцию придумывала вся съёмочная группа – художник-постановщик, оператор, режиссёр, креативные продюсеры. Изучали фотографии с показов того времени. «Модели тех лет были очень смелые, я даже не до конца верил, что это 60-е. Мы полетели в космос, и космос вдохновил всех. Это был прекрасный период в истории страны, когда люди зажглись чем-то новым, и это отразилось на всём, начиная от ракетоподобных пылесосов, заканчивая платьями и прическами. Консервативная часть постсталинского общества всё еще держалась за классическую моду, с трудом всё новое принимала. А молодёжь – в авангарде, она цеплялась за тему космоса – для них это отдушина, это вдохновение. И наши герои идут ва-банк, делают ультрасовременную коллекцию и надеются на поездку в Париж», – рассказывает Мамедов.
90 процентов костюмов шились специально для фильма. Нужны были разные ткани. Например, винил, который использовался в коллекции про космос, искали долго. Белорусские фабрики делают ткани по цветам, близким тому времени, а в Китае делают винтажные ткани. Сложнее было с реквизитом тех лет. «Например, подарить коробку конфет тех лет – уже непросто. Надо нарисовать макет, напечатать, найти совпадающую ленточку. В какой-то момент мы поняли, что будем делать с долей стилизации под то время. Главное – мы пытались ухватить дух 60-х», – говорит режиссёр.
Первый показ «Тонких материй» состоялся на фестивале телесериалов «Пилот» в Иваново в сентябре 2019 года.
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