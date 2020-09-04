На 42-м ММКФ состоится российская премьера фильма «Спайс бойз» с Александром Головиным

Российская премьера чёрной комедии белорусского режиссёра Владимира Зинкевича «Спайс бойз» состоится в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля, который пройдёт с 1 по 8 октября. Лента будет показана в программе «Фильмы, которых здесь не было», уточняет пресс-служба фильма.
фото: пресс-служба фильма
«Как и в прошлом году, в программе нашла себе место независимая картина из ещё более братской, чем раньше, республики Беларусь. "Спайс бойз" – довольно уникальный случай фильма на стыке жанров черной комедии и ужасов, основанного на реальных событиях. В основе сюжета – история одной подростковой "вписки", во время которой её участники переборщили с изменяющими сознание веществами. Результат – грамотно сделанный молодежный фильм, разудалость которого авторы сознательно разрушают по-настоящему шоковым финалом, где нет ни бутафорской крови, ни отпиленных конечностей. Мораль проста и созвучна окружающей нас новой реальности: будьте осторожны и оставайтесь вменяемыми», – говорит куратор программы ММКФ Стас Тыркин.
По словам Владимира Зинкевича, он «понимал, что моралистская подача истории о вреде наркотиков будет скучна и вызовет у молодёжи только улыбку: посмеются и продолжат делать по-своему. А вот если как следует напугать, то человек хорошенько подумает, когда ему предложат что-нибудь покурить или понюхать. Возможно, он вспомнит мой фильм, эти лица, эти последствия, и скажет: "Да ну его на фиг! Давай, друг, не сегодня". Для меня как для режиссёра это было бы победой».
Фильм уже представляли на международных фестивалях Ravenheart (Осло, Норвегия) и Grenzland-Filmtage Selb (Селб, Германия). В российский прокат выйдет 22 октября.
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