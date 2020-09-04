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На 42-м ММКФ состоится российская премьера фильма «Спайс бойз» с Александром Головиным

4 сентября
2020 год

Новости кино >>
4 сентября 2020
Российская премьера чёрной комедии белорусского режиссёра Владимира Зинкевича «Спайс бойз» состоится в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля, который пройдёт с 1 по 8 октября. Лента будет показана в программе «Фильмы, которых здесь не было», уточняет пресс-служба фильма.

На 42-м ММКФ состоится российская премьера фильма «Спайс бойз» с Александром Головиным
фото: пресс-служба фильма

«Как и в прошлом году, в программе нашла себе место независимая картина из ещё более братской, чем раньше, республики Беларусь. "Спайс бойз" – довольно уникальный случай фильма на стыке жанров черной комедии и ужасов, основанного на реальных событиях. В основе сюжета – история одной подростковой "вписки", во время которой её участники переборщили с изменяющими сознание веществами. Результат – грамотно сделанный молодежный фильм, разудалость которого авторы сознательно разрушают по-настоящему шоковым финалом, где нет ни бутафорской крови, ни отпиленных конечностей. Мораль проста и созвучна окружающей нас новой реальности: будьте осторожны и оставайтесь вменяемыми», – говорит куратор программы ММКФ Стас Тыркин.

«Спайс Бойз» основан на реальных событиях, произошедших в Беларуси в 2014-м. Сюжет картины повествует о трех друзья, устроивших незапланированный мальчишник в загородном доме. В разгар веселья парни употребляют спайс, и их накрывает волной галлюцинаций, а мир вокруг начинает меняться – стремительно, всерьёз и бесповоротно. В фильме заняты Александр Головин, Владимир Сычёв, Маргарита Аброськина, Анна Андрусенко, Алексей Маслодудов и Михаил Горевой.

На 42-м ММКФ состоится российская премьера фильма «Спайс бойз» с Александром Головиным
фото: пресс-служба фильма

По словам Владимира Зинкевича, он «понимал, что моралистская подача истории о вреде наркотиков будет скучна и вызовет у молодёжи только улыбку: посмеются и продолжат делать по-своему. А вот если как следует напугать, то человек хорошенько подумает, когда ему предложат что-нибудь покурить или понюхать. Возможно, он вспомнит мой фильм, эти лица, эти последствия, и скажет: "Да ну его на фиг! Давай, друг, не сегодня". Для меня как для режиссёра это было бы победой».

Фильм уже представляли на международных фестивалях Ravenheart (Осло, Норвегия) и Grenzland-Filmtage Selb (Селб, Германия). В российский прокат выйдет 22 октября.
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На 42-м ММКФ состоится российская премьера фильма «Спайс бойз» с Александром Головиным фотографии
На 42-м ММКФ состоится российская премьера фильма «Спайс бойз» с Александром Головиным фотографии
На 42-м ММКФ состоится российская премьера фильма «Спайс бойз» с Александром Головиным фотографии
На 42-м ММКФ состоится российская премьера фильма «Спайс бойз» с Александром Головиным фотографии
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