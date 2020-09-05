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Я люблю тебя, Москва: репортаж со съемочной площадки сериала «Руммейт»

5 сентября
2020 год

Новости кино >>
5 сентября 2020
Четверо незнакомых молодых ребят из разных уголков России приехали в столицу и поселились в одной квартире. А дальше было кино. Персонажи Анфисы Черных, Арама Вардеваняна и дебютантов Юрия Насонова и Марии Геращенко пустились во все тяжкие под присмотром опытного режиссера и автора идеи сериала Анны Яновской. В ее истории герои поколения TikTok необычным образом соединились с патриархами отечественного кинематографа в лице Ольги Волковой. Кино-Театр.Ру побывал на съемочной площадке нового проекта кинокомпании «Телесто» для more.tv и поближе познакомился с молодыми и дерзкими «Руммейтами».

Я люблю тебя, Москва: репортаж со съемочной площадки сериала «Руммейт»
фото: Сюзанна Дарни

Съемки сериала шли в Москве чуть больше месяца, и за это время команда невероятно сблизилась по духу, а, может быть, так и подбиралась. Атмосферу на площадке смело можно назвать если не семейной, то на сто процентов дружественной (неслучайно в качестве референса продюсеры рассматривали сериал «Друзья»). Это люди одной системы координат. Все молодые. Причем неважно – в паспорте или душой. Потому что, когда видишь в кадре зажигательно танцующую Ольгу Волкову, категория возраста отходит на десятый план. Остаются только профессионализм и любовь к жизни. В «Руммейте» она играет бывшую балерину, которая существует в своем вымышленном мире, но молодые ребята помогают ей вернуться к нормальной жизни.

«Моя героиня – такая восторженная идиотка. В сценарии есть место юмору и сарказму, что дает возможность играть эту роль как бы на воздушной подушке. Кроме того, у каждого персонажа есть своя лексическая характеристика. В речь своей Елены Сергеевны я добавила кучу балетных терминов, которыми она пользуется при каждом удобном случае. Вообще я очень люблю балет, хотя в детстве не поступила в балетную школу и потому очень страдала. Потом работала в Ленинградском ТЮЗе. И представьте себе: я пою, танцую, играю на шести инструментах, и нет ни одной роли, где это бы пригодилось. Только после переезда в Москву, 25 лет назад, мои возможности стали востребованы», – отмечает Волкова.

Я люблю тебя, Москва: репортаж со съемочной площадки сериала «Руммейт»
фото: Сюзанна Дарни

И если сначала кажется, что, отвечая на вопросы, актриса еще в образе, то потом понимаешь, что это просто ее видение мира – восторженно-воздушное и глубокое. Она, кстати, тоже идет в ногу со временем и ведет собственный аккаунт в Instagram под стать героям сериала. Режиссер Анна Яновская призналась, что главным консультантом по части молодежных веяний стала ее 10-летняя дочь Екатерина, которая советовала, кого из блогеров можно пригласить в проект. А над сценарием работали режиссер «Универа» и «Везучего Случая» Роман Самгин и автор романа «Руммейт» Иван Шипнигов.

Я люблю тебя, Москва: репортаж со съемочной площадки сериала «Руммейт»
фото: Сюзанна Дарни

В сериале успешным блогером пытается стать Наиля (Анфиса Черных). И однажды ее старания даже оценивает обладатель миллионной аудитории – Андрей Борисов, который появляется в проекте в роли самого себя. Но страница амбициозной красотки не имеет никакой идеологии, как и у большинство представителей этого дела в наши дни. Сама Анфиса к теме блогерства относится двояко:

«С одной стороны, это кропотливая работа. Но для меня на первом месте всегда остается вопрос содержания. Хороший блогер – это прежде всего профессионал, который умеет грамотно рассказать о своем деле. С другой стороны, мы видим, что у таких людей нет многомиллионной аудитории, как у девчонок, которые показывают, как они проснулись, позавтракали и накрасили губы. Мне многие говорят, что смотрят меня в Instagram как сериал, но транслировать что-то в массы – это всегда большая ответственность. И, честно говоря, я стараюсь меньше времени уделять соцсетям, чтобы не выпадать из реальности».

Я люблю тебя, Москва: репортаж со съемочной площадки сериала «Руммейт»
фото: Сюзанна Дарни

В целом вселенная «Руммейтов» выходит далеко за пределы интернет-пространства. Съемки проходили в музее-квартире Галины Улановой, кинотеатре «Иллюзион», на Хитровской площади, набережной Яузы и закрытой смотровой площадке с видом на Москва-реку. По сюжету квартира четырех ребят находится в высотке на Котельнической набережной. Их модные апартаменты были отстроены специально в павильоне, а вот киношная квартира Елены Сергеевны была вполне реальной и даже когда-то жилой. Она принадлежала советскому актеру театра и кино Борису Чиркову, с которым, кстати, был знаком отец Ольги Волковой. Это настоящий дом-музей, неподвластный времени и спрятавшийся от лишних глаз в одной из сталинский высоток. Дубовая мебель, шкафы, до потолка наполненные книгами, гербарии, подглядывающие со стен любопытные глаза домовых, изысканная мебель и телефон с диском, который если и зазвонит когда-то, то точно из 1970-х.

Особого шарма этой истории придают второстепенные герои, которых пригласила Яновская, – Лиза Арзамасова, Михаил Полицеймако, Владимир Епифанцев, Сергей Фролов, Алексей Маклаков и Никита Тарасов. Они появились в неожиданных амплуа богатого папика, гея, маньяка, маргинального режиссёра и наёмного убийцы (кто есть кто узнаете после выхода сериала). А образ обаятельного британца Хью воплотил Стивен Окснер, недавно сыгравший яркую драматическую роль в «Чиках». Здесь же его персонаж чисто комедийный. Это интеллигентный и по-детски наивный иностранец, который случайно заливает главных героев, после чего из стены их квартиры неожиданно выпадает большая сумма денег. Именно они и становятся главным двигателем сюжета и причиной бед и радостей.

Я люблю тебя, Москва: репортаж со съемочной площадки сериала «Руммейт»
фото: Сюзанна Дарни

Сам Стив родился в Америке, в 2010-е приехал в Россию, жил в общежитии ГИТИСа и МХАТа, а в прошлом году три раза летал в Кембридж. Так что о руммейтах и англичанах знает не понаслышке.

«Иностранцы часто показаны в кино в комическом ключе: они не понимают многие моменты, связанные с языком и культурой. К большому счастью, Аня (прим. ред. режиссер Анна Яновская) умеет капнуть намного глубже, поэтому мой персонаж отвечает еще и за физический юмор. Такая форма мне очень близка, так как я начинал в театре как клоун, – рассказывает актер. – Мне кажется, особая прелесть Хью заключается в том, что он обрусел еще до своего визита в Россию благодаря литературе. Как и четверо «руммейтов», он с открытым сердцем приезжает в столицу, где много трудностей и жестокости. В жизни все происходит так же, что и позволяет этим ребятам стать героями сериала».

Во что выльется этот увлекательный аттракцион под названием «Руммейт» увидим уже осенью на more.tv.

Маша Бороденко
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Я люблю тебя, Москва: репортаж со съемочной площадки сериала «Руммейт» фотографии
Я люблю тебя, Москва: репортаж со съемочной площадки сериала «Руммейт» фотографии
Я люблю тебя, Москва: репортаж со съемочной площадки сериала «Руммейт» фотографии
Я люблю тебя, Москва: репортаж со съемочной площадки сериала «Руммейт» фотографии
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