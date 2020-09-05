Над перезапуском «Милых обманщиц» поработает создатель «Ривердейла»

Через три года после завершения молодежного сериала «Милые обманщицы» студия Warner Bros. TV решила перезапустить проект. Сценарий новых эпизодов напишет создатель и шоураннер «Ривердейла» Роберто Агирре-Сакаса, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: Screen Rant
Подробности, касающиеся проекта, пока держатся в секрете, но известно, что в сериале появятся новые герои. А сюжетная линия будет полностью отличаться от оригинальной.
«Милые обманщицы» выходили на экраны с 2011 по 2017-й и рассказывали о четырех девушках, чья дружба прекратилась после исчезновения их общей лучшей подруги. Спустя год после инцидента, они начали получать загадочные сообщения от анонима «A», который знает все их секреты. Сериал также получил два спин-оффа — «Рейвенсвуд» и «Милые обманщицы: Перфекционистки», которые были закрыты после первого сезона.
обсуждение >>