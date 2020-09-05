Кража века: Конь Юлий похитил князя Киевского

В сети появился трейлер анимационной ленты «Конь Юлий и большие скачки
» - десятого по счету фильма франшизы о Трех богатырях.
Дождались! Говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но наш жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит всё.
Роли в картине озвучили Сергей Маковецкий
(князь Киевский) и Сергей Бурунов
(Султан Рашид). Постановкой занимались Дарина Шмидт
и Константин Феоктистов
, а продюсерами выступили Сергей Сельянов
и Александр Боярский
, который также стал автором сценария.
В российский прокат мультфильм «Конь Юлий и большие скачки
» выйдет 31 декабря 2020
года.
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