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Кража века: Конь Юлий похитил князя Киевского

5 сентября
2020 год

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5 сентября 2020
В сети появился трейлер анимационной ленты «Конь Юлий и большие скачки» - десятого по счету фильма франшизы о Трех богатырях.


Дождались! Говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но наш жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит всё.

Кража века: Конь Юлий похитил князя Киевского

Роли в картине озвучили Сергей Маковецкий (князь Киевский) и Сергей Бурунов (Султан Рашид). Постановкой занимались Дарина Шмидт и Константин Феоктистов, а продюсерами выступили Сергей Сельянов и Александр Боярский, который также стал автором сценария.

В российский прокат мультфильм «Конь Юлий и большие скачки» выйдет 31 декабря 2020 года.
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