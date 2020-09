фото: imdb.com

Британский режиссер Гай Ричи и звезда голливудских боевиков Джейсон Стэтэм снова поработают вместе. Актер исполнит главную роль в шпионском триллере Ричи «» (Five Eyes), сообщает The Hollywood Reporter Герой Стэтэма — агент МИ-6 Орсон Фортуна, завербованный международной разведывательной службой Five Eyes. Шпион должен найти и остановить поставщиков смертоносного оружия, которое угрожает всему человечеству.Сценарий напишут, ранее работавшие с Ричи над « Джентльменами ». Съемки стартуют в Европе в октябре этого года, а производством займется кинокомпания Miramax.