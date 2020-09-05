Пирс Броснан перевоплотится в ветерана Второй мировой войны

Пирс Броснан воплотит образ ветерана Второй мировой войны в фильме Терри Лоана «Последний стрелок» (The Last Rifleman), сюжет которого основан на реальных событиях, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
В центре этой истории оказывается Арти Кроуфорд, который живет в доме престарелых в Северной Ирландии. Во время 75-й годовщины высадки в Нормандии он решает сбежать из интерната и отправляется во Францию.
«Когда я впервые прочитал сценарий Кевина Фитцпатрика, я увидел красивую и трогательную историю, которая была написана очень искренне. Это то, что всегда ищут режиссеры: мощная драма с интересными персонажами, где органично сочетаются чувства и пафос», — рассказал режиссер.
Музыку для ленты напишет британский композитор Стивен Уорбек, удостоенный «Оскара» за саундтрек к «Влюбленному Шекспиру». Съемки пройдут в Ирландии.
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