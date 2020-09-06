Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс, Райан Джонсон, Розамунд Пайк и Брэд Питт решат «Задачу трёх тел»

Netflix доверил Дэвиду Бениоффу
и Д. Б. Уайссу
адаптацию знаменитого фантастического романа Лю Цысиня
«Задача трёх тел
», входящего в трилогию «Память о прошлом Земли
», уверяет THR
.
Небезызвестный дуэт, ответственный за «Игру престолов
», напишет сценарий совместно с автором «Террора
» Александром Ву
. Продюсерская команда состоит из Райана Джонсона
, Розамунд Пайк
и Брэда Питта
, представляющего свою компанию Plan B.
В сериале пойдёт рассказ о том, как в самый разгар «культурной революции» китайское правительство отправило в космос радиосигналы с целью установления контакта с внеземной цивилизацией. В итоге на послание откликнулись представители вымирающей планеты, задумавшие вторжение на Землю, которое, впрочем, состоится лишь через 450 лет.
Роман, кстати, уже дважды экранизирован китайскими кинематографистами. С 2014-го по 2018-й выходил анимационный сериал, а затем должен был появиться игровой фильм с Жинчу Чжан
в главной роли, но он до сих пор находится на стадии пост-продакшна.
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