Марк Райлэнс, Марион Котийяр и Джоэл Эдгертон сыграют в «Бруталисте» Брэйди Корбета

Марк Райлэнс
, Марион Котийяр
, Джоэл Эдгертон
, Ванесса Кирби
, Себастьян Стан
, Исаак де Банколе
, Алессандро Нивола
, Рэффи Кэссиди
и Стэйси Мартин
сыграют в новой картине Брэди Корбета
«Бруталист
» (The Brutalist). Согласно Deadline
, сценарий к фильму написал сам режиссёр вместе с норвежской актрисой, режиссёром и сценаристкой Моной Фастволд
. Съёмки запланированы на 2021 год.
Зрителям поведают о 30 годах жизни талантливого венгерского архитектора Ласло Тота (Эджертон) и его супруги Эржебет (Котийяр). Они эмигрировали из послевоенной Европы в США и стали свидетелями рождения современной Америки. Однако их жизнь навсегда изменит загадочный богатый клиент (Райлэнс).
Будущая лента описывается как «эпическая сага и нетрадиционная история любви»
. Режиссёр ранее заявлял, что главные герои фильма пережили Холокост, а снимать он будет на идише, английском, венгерском и итальянском языках. По словам Корбета, «среди обновлённого цикла популизма и предрассудков 21 века "Бруталист" — это фильм, воспевающий триумфы самых смелых и опытных провидцев, наших предков. Это проект, который до сих пор наиболее близок моему сердцу и истории моей семьи».
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