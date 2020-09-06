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Марк Райлэнс, Марион Котийяр и Джоэл Эдгертон сыграют в «Бруталисте» Брэйди Корбета

6 сентября
2020 год

Новости кино >>
6 сентября 2020
Марк Райлэнс, Марион Котийяр, Джоэл Эдгертон, Ванесса Кирби, Себастьян Стан, Исаак де Банколе, Алессандро Нивола, Рэффи Кэссиди и Стэйси Мартин сыграют в новой картине Брэди Корбета «Бруталист» (The Brutalist). Согласно Deadline, сценарий к фильму написал сам режиссёр вместе с норвежской актрисой, режиссёром и сценаристкой Моной Фастволд. Съёмки запланированы на 2021 год.

Марк Райлэнс, Марион Котийяр и Джоэл Эдгертон сыграют в «Бруталисте» Брэйди Корбета
фото: deadline.com

Зрителям поведают о 30 годах жизни талантливого венгерского архитектора Ласло Тота (Эджертон) и его супруги Эржебет (Котийяр). Они эмигрировали из послевоенной Европы в США и стали свидетелями рождения современной Америки. Однако их жизнь навсегда изменит загадочный богатый клиент (Райлэнс).

Будущая лента описывается как «эпическая сага и нетрадиционная история любви». Режиссёр ранее заявлял, что главные герои фильма пережили Холокост, а снимать он будет на идише, английском, венгерском и итальянском языках. По словам Корбета, «среди обновлённого цикла популизма и предрассудков 21 века "Бруталист" — это фильм, воспевающий триумфы самых смелых и опытных провидцев, наших предков. Это проект, который до сих пор наиболее близок моему сердцу и истории моей семьи».
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