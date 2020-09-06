Джерард Батлер и Фрэнк Грилло разгромят «Участок» Джо Карнахана

Джерард Батлер
и Фрэнк Грилло
получили главные роли в триллере Джо Карнахана
«Участок
» (Copshop), сообщает Deadline
.
В эпицентре событий картины окажется полицейский участок маленького городка, ставший полем битвы для профессионального киллера (Батлер), начинающей женщины-полицейского и мошенника (Грилло), спрятавшегося за решёткой из-за того, что ему некуда бежать. На данный момент актриса на главную женскую роль пока не найдена.
За оригинальный сценарий отвечает Курт Маклеод
, последний черновой вариант написал сам режиссёр. Съемки фильма запланированы на октябрь текущего года.
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