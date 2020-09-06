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Джерард Батлер и Фрэнк Грилло разгромят «Участок» Джо Карнахана

6 сентября
2020 год

Новости кино >>
6 сентября 2020
Джерард Батлер и Фрэнк Грилло получили главные роли в триллере Джо Карнахана «Участок» (Copshop), сообщает Deadline.


В эпицентре событий картины окажется полицейский участок маленького городка, ставший полем битвы для профессионального киллера (Батлер), начинающей женщины-полицейского и мошенника (Грилло), спрятавшегося за решёткой из-за того, что ему некуда бежать. На данный момент актриса на главную женскую роль пока не найдена.

За оригинальный сценарий отвечает Курт Маклеод, последний черновой вариант написал сам режиссёр. Съемки фильма запланированы на октябрь текущего года.
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