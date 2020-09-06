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Игру Shenmue превратят в аниме-сериал

6 сентября
2020 год

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6 сентября 2020
Классическая игра Shenmue получит адаптацию в виде аниме-сериала Shenmue: The Animation, уверяет Eurogamer.

За создание 13-серийной экранизации отвечают компании Crunchyroll, Adult Swim и студия Telecom Animation Film. Режиссёром числится Тикара Сакурай, работавший над «Ведьмочкой Рурумо» и вторым сезоном «Ванпанчмена». В качестве исполнительного продюсера выступит создатель оригинала Ю Судзуки.

Игру Shenmue превратят в аниме-сериал
фото: eurogamer.net

Как уточняет Deadline, культовая игра Sega, созданная для приставки Dreamcast в 1999-м, рассказывает о путешествии Рё Хадзуки, живущем в городе Йокосука образца 1986 года. После того, как он стал свидетелем убийства своего отца в семейном додзё, главный герой посвящает свою жизнь поиску виновного — миссии, которая переносит его с улиц Йокосуки в обширный мегаполис Гонконг и за его пределы. Вскоре он узнаёт, что в игру вступают более крупные мистические силы, и начинает тренироваться, чтобы стать лучшим мастером боевых искусств в своём стремлении отомстить.

Серия Shenmue, выполненная в жанрах интерактивного кино, открытый мир, adventure и RPG с элементами QTE, насчитывает три части. Её продолжение вышло в далёком 2001-м, а триквел появился на свет лишь спустя 18 лет благодаря успешной кампании на Kickstarter, позволившей собрать $6 млн в 2015-м. Все три игры доступны на ПК и PlayStation 4.
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