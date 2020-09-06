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Дедуля с характером: Роберт Де Ниро изводит своего внука

6 сентября
2020 год

Новости кино >>
6 сентября 2020
В сети появился трейлер голливудской комедии «Дедушка НЕлегкого поведения» Тима ХиллаБунт ушастых») с забавным слоганом: «Бумер VS Зумер. Кто победит в этой схватке?».


«Дедушка НЕлегкого поведения» - история о своенравном мальчике Питере, вступающем в борьбу за личное пространство со своим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, Питер разворачивает целую кампанию шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить.

Дедуля с характером: Роберт Де Ниро изводит своего внука

Главные роли в картине исполнили Оукс Фегли, Роберт Де Ниро, Кристофер Уокен, Джейн Сеймур, Лора Марано, Колин Форд, Ума Турман, Роб Риггл, Чич Марин, Вероника Алисино и другие.

В российском прокате семейная комедия «Дедушка НЕлегкого поведения» стартует 29 октября 2020 года.
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Дедуля с характером: Роберт Де Ниро изводит своего внука фотографии
Дедуля с характером: Роберт Де Ниро изводит своего внука фотографии
Дедуля с характером: Роберт Де Ниро изводит своего внука фотографии
Дедуля с характером: Роберт Де Ниро изводит своего внука фотографии
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