Дедуля с характером: Роберт Де Ниро изводит своего внука

В сети появился трейлер голливудской комедии «Дедушка НЕлегкого поведения
» Тима Хилла
(«Бунт ушастых
») с забавным слоганом: «Бумер VS Зумер. Кто победит в этой схватке?
».
«Дедушка НЕлегкого поведения» - история о своенравном мальчике Питере, вступающем в борьбу за личное пространство со своим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, Питер разворачивает целую кампанию шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить.
Главные роли в картине исполнили Оукс Фегли
, Роберт Де Ниро
, Кристофер Уокен
, Джейн Сеймур
, Лора Марано
, Колин Форд
, Ума Турман
, Роб Риггл
, Чич Марин
, Вероника Алисино
и другие.
В российском прокате семейная комедия «Дедушка НЕлегкого поведения
» стартует 29 октября
2020 года.
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