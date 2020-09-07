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Не стало чешского режиссёра Иржи Менцеля

7 сентября
2020 год

Новости кино >>
7 сентября 2020
В субботу, 5 сентября, не стало известного чешского кинорежиссёра, сценариста и актёра Иржи Менцеля. Ему было 82 года. Об этом сообщила на своей странице в Instagram вдова мастера Ольга Менцелова.

«Вчера ночью дома на наших руках твоё тело покинуло наш земной мир», — цитирует Менцелову ТАСС. Причина смерти не уточняется.


Один из главных представителей чешской «новой волны» родился в Праге 23 февраля 1938-го в семье писателя и журналиста Йозефа Менцеля. Увлекался театром, но после того, как его не приняли в Академию музыкального искусства на театральный факультет, поступил на факультет кино и телевидения той же академии, где учился в мастерской Отакара Вавры вместе с Верой Хитиловой и другими будущими яркими представителями чешского кино.

Дебютировал в 1960-м короткометражными «Панельными домами», которые снял на третьем курсе Академии. Прославился спустя шесть лет благодаря картине «Поезда под пристальным наблюдением», получившей «Оскар» за лучший иностранный фильм, главный приз на Международном кинофестивале Мангейм — Хайдельберг и премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Всего на его счету более 20 фильмов. Он также часто появлялся в кадре как актёр, снимался у своих коллег по «новой волне», у Марты Месарош и Кшиштофа Занусси. Активно сотрудничал с театром.
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Не стало чешского режиссёра Иржи Менцеля фотографии
Не стало чешского режиссёра Иржи Менцеля фотографии
Не стало чешского режиссёра Иржи Менцеля фотографии
Не стало чешского режиссёра Иржи Менцеля фотографии
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