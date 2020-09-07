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Фёдор Бондарчук завершил съёмки «Психа»

7 сентября
2020 год

Новости кино >>
7 сентября 2020
В Москве завершились съёмки восьмисерийной психологической драмы «Псих». Премьера первого сериала Фёдора Бондарчука, который входит в линейку собственных проектов сервиса more originals, состоится 5 ноября текущего года. Производством «Психа» по заказу more.tv занимаются «НМГ Студия» и «Студия Видеопрокат», уточняет пресс-служба онлайн-сервиса.

По словам Бондарчука, «это настоящее путешествие по летней Москве. Вместе со съёмочной группой мы исследовали "Зарядье", посещали Музей архитектуры на Воздвиженке, устраивали поисковые операции в Лыткарино, ютились в небольших квартирах, где мне после масштабного "Вторжения" было даже немного тесно. Специально для нас приостановили снос полуразрушенного здания на Волоколамском шоссе, и мы стали последними, кто его увидел. А финальная, 55-я смена проекта прошла под Звенигородом, на огромном поле, с вертолётами, простором и настоящим размахом. Это было лето удивительных съёмок и непрерывных вызовов».

Фёдор Бондарчук завершил съёмки «Психа»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Псих» рассказывает про успешного столичного психотерапевта Олега, которому, как выясняется, самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Олега играет режиссёр театра и кино Константин Богомолов, для которого это первая большая работа на экране, а главной женской героиней стала Елена Лядова. Не раз работавшая с Богомоловым в театре Роза Хайруллина появится в роли его матери, а Олег Меньшиков — коллеги. Также в сериале заняты Анна Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие актёры.

«Съёмочный процесс поглотил меня целиком: мы снимали днём, продолжали снимать ночью во сне, просыпались и затем дорабатывали то, что не досняли в сновидениях. Три месяца чистого удовольствия от работы с такой крепкой и профессиональной группой», – говорит оператор Юрий Никогосов.
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Фёдор Бондарчук завершил съёмки «Психа» фотографии
Фёдор Бондарчук завершил съёмки «Психа» фотографии
Фёдор Бондарчук завершил съёмки «Психа» фотографии
Фёдор Бондарчук завершил съёмки «Психа» фотографии
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