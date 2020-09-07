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Фестиваль «Пилот» перенесли на 2021 год из-за пандемии

7 сентября
2020 год

Новости кино >>
7 сентября 2020
Дирекции фестиваля российских телесериалов «Пилот» пришлось отменить смотр в 2020-м и перенести его на 2021-й из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба смотра.

«Это решение далось нам непросто, – отмечает президент фестиваля Валерий Тодоровский. – Но мы отвергли идею о переносе нашего фестиваля в онлайн, так как считаем, что "Пилот" строится в первую очередь на общении, которое невозможно при социальной дистанции. Мы создаём площадку для деловых знакомств и партнёрских отношений. Сделать это онлайн невозможно, поэтому мы решили перенести третий фестиваль на следующий год».

Фестиваль «Пилот» перенесли на 2021 год из-за пандемии
фото: ivteleradio.ru

Впрочем, организаторы обещают провести несколько офлайн-показов премьерных серий новых российских сериалов под эгидой фестиваля. Подробности об этом озвучат позднее.

«Пилот» был создан в 2018-м и должен был пройти в третий раз. Смотр зарекомендовал себя как единственный в России фестиваль новых телесериалов и профессиональная площадка для общения создателей и лидеров индустрии. Фестиваль был создан для содействия развитию российской сериальной индустрии и даёт возможность авторам представить свои проекты ведущим экспертам и ключевым игрокам рынка. В попечительский совет «Пилота» входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, Александр Акопов, Фёдор Бондарчук, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Владимир Толстой, Игорь Толстунов и Александр Цекало.
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