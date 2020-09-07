Валентина Мазунина стала «СтендОпером»

Согласно пресс-службе фильма, зрителям поведают про работающую опером в подмосковном Протвино и лишенную чувства юмора Светку Артюхову в исполнении Валентины Мазуниной. По заданию начальства ей предстоит под видом администратора поехать в тур столичных стендаперов (Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Антон Жижин, Ренат Мухамбаев), чтобы раскрыть схему сбыта наркотиков. Человеку, который никогда не улыбается, придётся побыть на побегушках у тех, кто зарабатывает неполиткорректными шутками.
«Моя героиня Света – девушка суровая, работает оперуполномоченным в Подмосковье. Сама она никогда не шутит и в других юмор не приветствует. Тем удивительнее, что у неё случается "химия" с персонажем Кирилла Нагиева – мажором и стендапером, у которого шутки и троллинг – часть образа и профессии», – рассказывает Валентина Мазунина.
Нагиев признаётся, что очень любит «летние съемки в Москве, как-то по-другому чувствуешь город, и время на площадке кажется каким-то сказочным. У нас сложилась шикарная команда! Благодаря этому атмосфера на съёмках была чудесной. Никак иначе и нельзя снимать кино, тем более такое, где главные герои – стендаперы. Уже очень хочу посмотреть, что же получилось на большом экране».
фото: пресс-служба фильма
По словам режиссёра Олега Асадулина, стендап служил лишь толчком для развития сюжета. Несмотря на это создатели «СтендОпера» сняли более 30 минут выступлений. Из них в финальный монтаж войдёт не более трети. Все стендапы для фильма были написаны профессионалами.
«Наши актёры долго репетировали свои выступления как перед пустым залом, так и перед зрителями. Те, кто видел то, что делали ребята, высоко оценили их работу. Публика смеялась над шутками даже несмотря на то, что Нагиеву и его партнёрам пришлось не раз повторять одни и те же сцены в разных дублях. Поэтому мы решили после основного проката выпустить расширенную версию фильма, где выступления будут показаны целиком, с жёстким и откровенным юмором», – говорит Асадулин.
«СтендОпера» снимали в Москве с конца июня. Основной съёмочный период уже закончен, но небольшая группа ещё поедет в Рязань, Тамбов, Воронеж, Краснодар и Ростов-на-Дону, где по сюжету идут концерты стендап-коллектива.
обсуждение >>