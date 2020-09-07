Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умер Сергей Колтаков

7 сентября
2020 год

Новости кино >>
7 сентября 2020
На 65 году жизни 7 сентября не стало популярного советского и российского актёра театра и кино Сергея Колтакова, сообщается на официальной странице студии Cosmos studio в социальной сети Facebook. Причина смерти не указывается.


«Сегодня не стало гениального актера и невероятного человека — Сергея Михайловича Колтакова. Безмерно талантливого, глубокого, мудрого… Для нас было огромной честью работать с Вами, Сергей Михайлович! Светлая память», — говорится в сообщении.

На печальную новость откликнулись коллеги и друзья актёра. В частности, режиссёр Григорий Константинопольский написал, что Колтаков — «потрясающий русский актёр и поэт. Сергей Михайлович сыграл у меня Губернатора в "Мёртвых душах"... только закончили съёмки... На видео со всеми прощается... "Я всегда с вами!"... А сегодня его не стало... Светлая память тебе, Серёжа... Ты был талантливым и весёлым. Ты был философом и хулиганом. Тебя будет не хватать».

Умер Сергей Колтаков
фото: кадр из фильма «Зеркало для героя»

Сергей Михайлович Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Учился на актёрском факультете Саратовского театрального училища им. И.А.Слонова, в 1979-м окончил актёрский факультет ГИТИС. Играл на сценах Театра имени Маяковского, «Ленкома», Театра имени Станиславского и МХАТа имени Чехова.

В кино дебютировал в 1980-м ролью Павла в фильме Глеба Панфилова «Валентина». Настоящее открытие актёра произошло три года спустя благодаря роли уголовника Анатолия в психологическом детективе Инны Туманян «Соучастники». Очень много снимался в годы перестройки, демонстрировал удивительные способности к перевоплощению, играя совершенно разные роли. Среди его наиболее значительных работ тех лет: Сергей в фантастической драме Владимира Хотиненко «Зеркало для героя», Беня Крик в трагикомедии Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Искусство жить в Одессе» и Семин в психологическом триллере Вадима Абдрашитова «Армавир». В 90-е почти не снимался, а в 2000-е стал вновь активно работать в кино, проявляя себя как мастер яркого характерного портрета. На его счету более 50 запоминающихся образов в кино и на телевидении.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
lunnzai   7.09.2020 - 18:03
Вместе со всеми, кто был вокруг тебя, я постоянно твердил, что ты - гений. И после фильма СОУЧАСТНИКИ, и после спектакля НОЙ И ЕГО СЫНОВЬЯ... Каждому было понятно, что рядом с нами - Великий Артист. Были... читать далее>>
№ 2
Олександр Царенко (Січеслав)   7.09.2020 - 17:34
Артист великий... Очень жаль... Снимался в Киеве: Янки при дворе... читать далее>>
№ 1
Алексей, Кустанай (Кустанай, Казахстан)   7.09.2020 - 16:57
Земля пухом. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Сергей КолтаковГригорий Константинопольский
фильмы
АрмавирВалентинаЗеркало для герояИскусство жить в ОдессеМёртвые душиСоучастники
театры
ЛенкомМХТ им. А.ЧеховаТеатр им. Вл. МаяковскогоЭлектротеатр "Станиславский"

фотографии >>
Умер Сергей Колтаков фотографии
«Зеркало для героя»
Умер Сергей Колтаков фотографии
Умер Сергей Колтаков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Колтаков
7 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков.
Александра Ливанская
5 сентября ушла из жизни тележурналистка Александра Ливанская.
Иржи Менцель
5 сентября ушёл из жизни режиссёр Иржи Менцель.

День рождения >>

Игорь Кистол
Игорь Кулачко
Михаил Матвеев
Наталья Павленкова
Евгений Перов
Любовь Тихомирова
Артемий Шаффер
Олег Штефанко
Баходыр Юлдашев
Корбин Бернсен
Эван Рэйчел Вуд
Джон Филлип Лоу
Ольгерд Лукашевич
Девон Сава
Иоанна Тшепециньская
Мира Фурлан
все родившиеся 7 сентября >>

Афиша кино >>

Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
Танцор года
Россия, 2019
Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

«Печать ведьмы»
Ролики фильмов
«Печать ведьмы»
Далеко в горах, в общине, возглавляемой проповедником по имени Господин, появляется ребенок, который должен стать новым мессией.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен