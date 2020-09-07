Умер Сергей Колтаков

На 65 году жизни 7 сентября не стало популярного советского и российского актёра театра и кино Сергея Колтакова, сообщается на официальной странице студии Cosmos studio в социальной сети Facebook. Причина смерти не указывается.
«Сегодня не стало гениального актера и невероятного человека — Сергея Михайловича Колтакова. Безмерно талантливого, глубокого, мудрого… Для нас было огромной честью работать с Вами, Сергей Михайлович! Светлая память», — говорится в сообщении.
На печальную новость откликнулись коллеги и друзья актёра. В частности, режиссёр Григорий Константинопольскийнаписал, что Колтаков — «потрясающий русский актёр и поэт. Сергей Михайлович сыграл у меня Губернатора в "Мёртвых душах"... только закончили съёмки... На видео со всеми прощается... "Я всегда с вами!"... А сегодня его не стало... Светлая память тебе, Серёжа... Ты был талантливым и весёлым. Ты был философом и хулиганом. Тебя будет не хватать».
В кино дебютировал в 1980-м ролью Павла в фильме Глеба Панфилова «Валентина». Настоящее открытие актёра произошло три года спустя благодаря роли уголовника Анатолия в психологическом детективе Инны Туманян «Соучастники». Очень много снимался в годы перестройки, демонстрировал удивительные способности к перевоплощению, играя совершенно разные роли. Среди его наиболее значительных работ тех лет: Сергей в фантастической драме Владимира Хотиненко «Зеркало для героя», Беня Крик в трагикомедии Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Искусство жить в Одессе» и Семин в психологическом триллере Вадима Абдрашитова «Армавир». В 90-е почти не снимался, а в 2000-е стал вновь активно работать в кино, проявляя себя как мастер яркого характерного портрета. На его счету более 50 запоминающихся образов в кино и на телевидении.
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