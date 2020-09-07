Десятая серия документального проекта «Как снимали войну»

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет десятую серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «Памятник» рассказывает о установке и открытии первого в России памятника фронтовому оператору. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
В начале сентября нынешнего года в подмосковном Красногорске был установлен памятник Фронтовому оператору. Кинематографисты долго спорили – где его поставить? Сначала думали - в Москве, возле Союза кинематографистов России или в Лиховом переулке, где когда-то работала Центральная студия документальных фильмов. Но потом выбрали Красногорск, где располагается Российский государственный архив кинофотодокументов. Здесь хранятся все материалы, снятые советскими операторами с первого дня войны до Парада победы.
По замыслу скульпторов фигура кинооператора имеет портретное сходство с фронтовым оператором Владимиром Сущинским, трагически погибшим 22 февраля 1945 года во время съемки боя на подступах к Бреслау.
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Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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