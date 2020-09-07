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Десятая серия документального проекта «Как снимали войну»

7 сентября
2020 год

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7 сентября 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет десятую серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «Памятник» рассказывает о установке и открытии первого в России памятника фронтовому оператору. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



В начале сентября нынешнего года в подмосковном Красногорске был установлен памятник Фронтовому оператору. Кинематографисты долго спорили – где его поставить? Сначала думали - в Москве, возле Союза кинематографистов России или в Лиховом переулке, где когда-то работала Центральная студия документальных фильмов. Но потом выбрали Красногорск, где располагается Российский государственный архив кинофотодокументов. Здесь хранятся все материалы, снятые советскими операторами с первого дня войны до Парада победы.

По замыслу скульпторов фигура кинооператора имеет портретное сходство с фронтовым оператором Владимиром Сущинским, трагически погибшим 22 февраля 1945 года во время съемки боя на подступах к Бреслау.

Десятая серия документального проекта «Как снимали войну»


***
Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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Девятая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю военной хроники из фильма Тарковского «Зеркало»
Восьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена инсценированным съемкам
Седьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена первой женщине-кинооператору Марии Суховой
Шестая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает о киноавтоматах оператора Николая Лыткина
Пятая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена оператору Владимиру Сущинскому
Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине
Третья серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Владиславе Микоше
Вышла вторая серия документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Вышла первая серия первого документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
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Как снимали войну. Выпуск 10

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